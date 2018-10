Hirschhorn/Oberzent. (MD/cum) Um knapp zehn Prozentpunkte auf 62,8 Prozent sank am Sonntag die Wahlbeteiligung gegenüber der Abstimmung vor fünf Jahren in Hirschhorn. Allerdings waren damals zeitgleich Bundestagswahlen angesetzt. Heuer mussten CDU (32,9 Prozent/-13,4) und SPD (21,8 Prozent/-8,7) wie im Landestrend so auch in der Neckarstadt herbe Verluste hinnehmen, während es für Grüne (16,2 Prozent) und AfD (16,6 Prozent) kräftig aufwärts ging. Die FDP kam in Hirschhorn auf 7,1 Prozent, die Linke auf 5,4 Prozent.

Wie Wahlleiter Arne Endres von der Stadt Hirschhorn mitteilte, wurden am Montagmorgen im Rathaus auch die Stimmzettel über eine mögliche Verfassungsänderung ausgezählt. Über insgesamt 15 verschiedene Punkte konnten die Wähler dabei befinden. Und zwar pauschal mit "Ja" oder "Nein" für die ganze Liste oder aber bei Kreuzchen hinter jeder einzelnen Frage. Laut Endres entschieden die meisten einheitlich.

Bei den Einzelvoten hätten sich auch einige gegen die Streichung der Todesstrafe aus der Landesverfassung ausgesprochen. Die Beteiligung an der Volksabstimmung sei ähnlich gewesen wie bei der Landtagswahl. Schließlich konnten beide Zettel in ein und dieselbe Urne geworfen werden.

In der Oberzent ging die Wahlbeteiligung bei der Landtagswahl ebenfalls zurück: Hier gaben 66,2 Prozent der Wähler ihre Stimmen ab. Vor fünf Jahren waren es noch 75,5 Prozent. Die SPD blieb mit 26,9 Prozent stärkste Partei vor der CDU mit 23,0 Prozent. Die AfD erzielte in der fusionierten Stadt 13,6 Prozent und lag damit noch knapp vor den Grünen, die auf 13,5 Prozent der Stimmen kamen. Die FDP holte 12,1 Prozent, die Linke übersprang mit 5,5 Prozent in der Oberzent noch die Fünf-Prozent-Hürde.