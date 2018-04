Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. "Heidelberger Frühling"? Den wollte Udo Müller verständlicherweise schon immer "machen". Was im Falle des Klavierbauermeisters aus Eberbach so viel heißt wie: er wollte die Flügel stimmen, denen Pianistenhände mit Weltruf bei diesem internationalen Musikfestival jedes Jahr fünf Wochen lang erlesenste Töne entlocken. Inzwischen "macht" er’s. Seit letzter Frühlings-Saison darf er sich zusammen mit zwei weiteren Stimmern der Konzertflügel annehmen, die an den diversen Veranstaltungsorten in Heidelberg stehen. In dieser Saison, die noch bis Ende der Woche läuft, kümmerte Müller sich vor allem in der Stadthalle und der Alten Aula der Universität darum, dass die Instrumente den Anforderungen von Künstlern wie Rudolf Buchbinder, David Fray, Alexander Melnikov oder Michael Gees entsprachen. Müllers letzter "Auftritt" geht morgen dem Liederabend mit Thomas Hampson und Wolfram Rieger voran. Selbst für einen Profi wie ihn, der sich in diesem Job schon vor 30 Jahren selbstständig gemacht hat, ist in einem solchen Engagement sehr viel Musik drin.

Wie er seinen Fuß in diese Tür gekriegt hat? "Durch Überzeugungsstimmen und Zufall", sagt Udo Müller mit einem halb-ironischen Lächeln, wobei es "sagen" in seinem Fall selten genug trifft. Müller, der als Tenor auch schon auf der Bühne der Zwingenberger Festspiele gestanden hat, ist ein begnadeter Darsteller und Dialektimitator. Trocken zu schildern, wie er die Festivalverantwortlichen bei einem internen Konzert auf dem Molkenkur-Flügel spontan dermaßen "überzeugen" konnte, dass er binnen einer Woche den "Frühlings"-Auftrag in der Tasche hatte, ist nicht sein Ding. Bei Müller bekommt man solche Szenen gewissermaßen live geboten - wobei er das Kunststück schafft, sich selbst, auch wenn er Dinge mit großem Ernst vorbringt, auf spielerische Weise zurückzunehmen. Wenn dabei noch seine Begeisterung für die Musik, insbesondere - wen sollte es wundern - für Klaviermusik dazukommt, sprühen die Funken.

Dass er sich bei um die hundert "Frühlings"-Konzerten, vielen davon mit Klavier, mit den Kollegen an den Instrumenten abwechseln muss, hätte er lieber anders. Aber das lässt sich organisatorisch natürlich nicht anders machen. Für ihn hat "jeder Stimmer seine eigene Handschrift", und Klavierstimmen ist nach Müllers beruflichem Selbstverständnis eben nicht nur handwerkliches Beiwerk: "Wir sind schöpferisch tätig!" Der Eberbacher ist überzeugt: "Die richtige Stimmung kann den Pianisten tragen!" Sich auf die Wünsche der Künstler einzulassen, die so vielfältig sind wie die Künstlerpersönlichkeiten - einer will am Steinway den strahlend hellen, brillanten Ton, der andere den weichen Klang bis ins Fortissimo, oder einen Tasten-Tiefgang von exakt 10 Millimeter, oder die Tonhöhe muss aufgrund vieler alter Instrumente im Ensemble den einen Tag tiefer, den andern wieder höher gestimmt werden - damit, so Müller, "schaffen wir die Möglichkeit veränderter Spielweise".

Dass der nächste Künstler vielleicht das genaue Gegenteil will, sei Teil der Herausforderung: "Es geht hier um kurzlebig wirksame Veränderungen des Klangcharakters", jeder Eingriff muss in rascher Abfolge revidierbar sein. Womit sich die besonderen Bedingungen eines Festivals wie des "Frühlings" für den Klavierstimmer aber längst nicht erschöpfen. Denn was einer wie er, der feinste Tonnuancen erlauscht, bei der Arbeit braucht, "hohe Konzentration und totale Ruhe", ist hier nicht zu haben. Im Hintergrund läuft hörbar die "aus dem Zweiten Weltkrieg stammende" Lüftung in der Stadthalle, direkt neben dem Flügel stellen Rundfunkleute ihre Technik ein, von der Empore dringen lebhafte Gespräche in Müllers Ohr. Mal muss in 40 Minuten fertig sein, was ihn sonst zwei Stunden beansprucht, mal muss Müller sich extrem viel Zeit nehmen. Und wer in diesem Umfeld nicht durch und durch kommunikativ wäre und sehr viel psychologisches Feingefühl mitbrächte, würde vermutlich eh nur Misstöne erzeugen.

Udo Müller hat einen Albtraum: Ein Vortrag endet in delikatestem Pianissimo, der Pianist nimmt wie traumverloren die Hände von den Tasten, löst sacht den Fuß vom Pedal - da knarrt’s. Und "der Eindruck der Interpretation ist dahin!" Das, so Müllers Credo, soll mit ihm nie passieren! "Lieber Herr Müller, nur mit Partnern wie Ihnen kann ein solches Festival überhaupt gelingen", hat Festivalintendant Thorsten Schmidt in einem Dankesschreiben formuliert. Müller hat sich das Schreiben an die Glasscheibe neben dem Geschäftseingang geklebt.