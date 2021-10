Heddesbach. (RNZ) Nach dem Sieg des Deutschen-Trial-Cup holt Nils Schwabedissen auch den Titel des Deutschen-Jugend-Trial-Meister 2021 nach Heddesbach

Der erste Wettkampf im Mai 2021 war direkt ein Lauf zur Europa-Meisterschaft. Nils ging im European-Trial-Junior-Cup an den Start. Insgesamt konnte Nils in seiner Klasse (bis 24 Jahre) einen sehr zufriedenstellenden siebten Platz erreichen.

Mitte Juli begannen auch die Wettkämpfe in Deutschland. Die ersten beiden Läufe zur Deutschen Meisterschaft fanden in Lebach in Saarland statt. Nils startete hier in der zweithöchsten Klasse, dem Deutschen-Trial-Cup. Gut konnte er sich bereits in diesen beiden ersten Läufen gegen die Konkurrenz behaupten und fuhr als einer der jungen Fahrer (zu dieser Zeit war er noch 17 Jahre alt) einen zweiten und einen dritten Platz ein. Die nächste Station der Deutschen Meisterschaft war das Europa-Trial-Gelände des MSC Großheubach. Hier stellte Nils sein ganzes Können unter Beweis, beendete beide Läufe als klarer Sieger und übernahm somit die Führung in der Meisterschaft.

Am 2. und 3. Oktober standen die beiden Finalläufe für die altersoffene Deutsche Meisterschaft im Terminplan. Hierfür ging es zum MSC Freier Grund nach Neunkirchen. Es ging überwiegend über künstliche Sektionen im Stil eines Indoor-Trials, die alles an technischem Können von den Fahrern abverlangten. Aber offensichtlich war dies genau richtig für Nils. Er entschied erneut beide Tageswertungen für sich und wurde am Ende mit deutlichem Abstand zum Deutschen-Trial-Cup-Sieger 2021 gekürt.

Bei der Deutschen-Jugend-Meisterschaft durfte Nils in diesem Jahr (er ist Ende Juli 18 Jahre alt geworden) das letzte Mal starten. Er ging hier in der höchsten ausgeschriebenen Klasse an den Start und hatte sich viel vorgenommen. Die ersten beiden Wertungsläufe beim MSC Großheubach gewann der Heddesbacher klar.

Am vergangenen Wochenende nun wurden die beiden Final-Läufe ausgefahren und in Kombination auch der Bundesendlauf des ADAC. Auf dem unter Trialfahrern berühmt-berüchtigten Gelände "Piesberg" in Osnabrück dominierte Nils am Samstag nochmals das Starterfeld und gewann somit nicht nur die Tageswertung sondern wurde auch zum ADAC-Bundesendlauf-Sieger 2021 gekürt. Darüber hinaus gewann er mit der Mannschaft ADAC-Württemberg die Mannschaftswertung des ADAC Trial Bundesendlauf. Mit ihm freuten sich seine Mannschaftskameraden Linda Weber, Emma Ritter und Hannes Heidel.

Am Sonntag fuhr Nils beim vierten und letzten Lauf auf den zweiten Platz. Mit drei Tagessiegen und einem zweiten Platz wurde ihm am Sonntagnachmittag in Osnabrück der Siegerkranz umgehängt und er wurde als Deutscher-Jugend-Trial-Meister 2021 geehrt und gefeiert.