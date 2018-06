Offiziell übergeben wurde heute der neue Heddesbacher Bürgertreff am Kirchplatz. In dem hell gestalteten Raum finden bis zu 50 Personen bequem Platz.

Heddesbach. (MD) Mit einem Tag der offenen Tür offiziell übergeben wurde am heutigen Sonntag nach knapp einjähriger Umgestaltungszeit der neue Bürgertreff in Heddesbach. Bürgermeister Hermann Roth hieß dazu zahlreiche Gäste, darunter auch Amtsvorgänger Herwig Klein und die Gemeinderäte willkommen. Er dankte allen am Umbau der ehemaligen Sparkassen-Filiale am Kirchplatz Beteiligten und lobte das ehrenamtliche Engagement vieler Bürger.

Rund 140.000 Euro investierte die etwa 500 Einwohner zählende kleinste selbstständige Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises in den Bürgertreff. Der soll auch zur Entlastung des stets gut frequentierten Bürgersaals im Rathaus dienen. Die Maßnahme wurde mit Mitteln des Landessanierungsprogramms kräftig gefördert.