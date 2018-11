Eberbach. Ab Samstag, 1. Dezember, gilt an der Pforte der GRN-Klinik Eberbach nachts eine andere Regelung als bisher: sie ist nicht mehr besetzt. Die zwischen 22 Uhr und sechs Uhr früh anfallenden Tätigkeiten übernehmen dann Mitarbeiter der Notfallambulanz. Dazu gehören allgemein das Öffnen der Tür, der Empfang von Notfallpatienten und das Überwachen der Brandmeldeanlage. Grund dafür ist ein Umbesetzen des Personals in der Klinik.

"Für diesen Zweck wird das Ambulanzteam personell verstärkt", erklärt Klinikleiter Martin Hildenbrand. "Das hat den Vorteil, dass wir automatisch mehr Personal für die direkte Patientenversorgung zur Verfügung haben."

Für die Patienten der GRN-Klinik Eberbach ändere sich durch diese Umorganisation nichts - im Gegenteil: die pflegerische Versorgung verbessere sich sogar, schreibt die Sprecherin der Klinik, Stefanie Müller.

In der offiziellen Mitteilung des Krankenhausträgers ist keine Rede davon, dass die Pforte oder gar das Krankenhaus geschlossen werden solle, wie erste Reaktionen von besorgten Bürgern in sozialen Netzwerken zu lesen waren. Die neue Nachtregelung für die GRN-Klinik-Information ("Pforte") gilt erst zum Monatswechsel November/Dezember in zwei Wochen.