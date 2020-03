Eberbach. (RNZ) Voraussichtlich ab Ende dieser Woche wird ein Zelt vor der GRN-Klinik Anlaufstelle für alle Notfallpatienten sein, die sich normalerweise über die Information in der Notfallambulanz der Klinik vorstellen – eigenständig oder als Notfall-Transport mit dem Rettungsdienst.

Dort werden sie getrennt in Patienten mit Verdacht auf Corona und andere Notfälle, wie beispielsweise Knochenbrüche, Schnittwunden oder Herzinfarkte.

Bei Corona-Verdacht werden Patienten je nach Symptomatik an das Gesundheitsamt verwiesen oder stationär aufgenommen. Dadurch soll verhindert werden, dass Covid-19-Patienten einfach so durch den Haupteingang in die Klinik gelangen und dadurch möglicherweise das Virus unkontrolliert in die Klinik hineintragen.