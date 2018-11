Von Peter Bayer

Eberbach. Donnerstags ist jetzt für 45 Kinder direkt nach ihrem Unterricht "Ballsporttag" an den Eberbacher Grundschulen und dem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ). Das Ziel sind "gesunde Kids". So lautet auch das vor 15 Jahren von Rotary Clubs in Hessen und der Metropolregion Rhein-Neckar ins Leben gerufene Projekt nach dem Leitsatz, Defizite in der Gesellschaft erkennen und Hilfe anbieten zu wollen. Seit einer Woche läuft das Projekt auch in Eberbach, am gestrigen Donnerstag wurde es in der Dr.-Weiß-Schule vorgestellt. Als Partner wurde die Ballschule Heidelberg, vertreten durch Maurice Müller mit ins Boot geholt. "So zielstrebig, schnell und direkt wie das Projekt umgesetzt wurde, wird selten gearbeitet", zeigte sich Müller beeindruckt.

Kinder würden zunehmend an Übergewicht leiden, Bewegungsmangel und falsche Ernährung seien die Hauptursachen, so Klaus Köppern, projektverantwortlicher Rotarier. "Es ist erschreckend, wie Erstklässler sich nicht mehr bewegen können, das fängt schon bei den Grundfertigkeiten an", hat auch Karin Spegg, Rektorin der Dr.-Weiß-Grundschule, festgestellt. Ein Purzelbaum oder das Hüpfen auf einem Bein bereiteten den Kindern schon Schwierigkeiten. Dem Bewegungsmangel soll nun an den Eberbacher Schulen sowie den Grundschulen in Schönau und Altneudorf entgegengewirkt werden. Die Schirmherrschaft haben die Bürgermeister von Eberbach und Schönau, Peter Reichert und Marcus Zeitler, übernommen.

Bewegungsmangel mit seinen Folgen ist vor allem in den Industrienationen verbreitet. So war bei der Präsentation auch eine Gruppe japanischer Übungsleiter vertreten, an der Spitze Professor Sato von der Pädagogischen Hochschule Hokkaido. Auch sie wurden auf der Suche nach Wegen, Kinder in Bewegung zu bringen, vor ein paar Jahren bei der Ballschule fündig, so Maurice Müller von der Ballschule Heidelberg.

Das Konzept der Ballschule richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Es baut auf koordinierten Bewegungsabläufen zwischen spielerischem Sport und geistiger Beweglichkeit auf. Der Ball ist eine hohe Motivation für die Kinder, sich zu bewegen, sagt Müller. Es gehe darum, nachhaltig Spaß an der Bewegung zu vermitteln, damit man ihn auch als Erwachsener noch hat.

Nachhaltigkeit habe bei dem Projekt eine große Bedeutung, erläuterte Gerd Spreng, Präsident des Eberbacher Rotary-Clubs. Es sei daher auf mehrere Jahre angelegt. Ziel ist es, Bewegung und Ernährung auf spielerische Weise den Kindern im Grundschulalter zu vermitteln. Denn: "Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr". Auch solle der Leistungsdruck eines Vereinssports nicht zum Tragen kommen. In der Weiterführung laufen derzeit Bemühungen, das Projekt unter dem Namen "Kids care and prepare" auf noch breitere Füße zu stellen. Gesundheitsvorsorge wie zum Beispiel Impfungen käme dann hinzu. Auch haben bereits erste erste Gespräche mit der Stadt Eberbach und den Kindergärten stattgefunden, um auch in diesen bald starten zu können.

Rektorin Spegg bedankte sich bei den Rotariern, dass sie das Projekt mit der Ballschule auf die Beine gestellt haben: "Ohne sie hätten wir es nicht machen können". Denn ein Problem war die Finanzierung. Normalerweise tragen die Eltern die Kosten der Übungsleiter von 65 Euro pro Jahr und Kind. Hierzu hatten die Rektorinnen ihre Bedenken geäußert, dass viele Eltern ihre Kinder deswegen nicht anmelden würden. Die Rotarier fanden mehrere Unternehmen aus Eberbach und Schönau, mit deren finanzieller Unterstützung das erste Jahr gesichert ist. Die Kosten für die Spiel- und Sportgeräte der Ballschule haben die Rotarier übernommen. Für das zweite Jahr werden weitere Sponsoren gesucht.

"Bewegung ist was ganz Tolles", schwärmte Bürgermeister und Schirmherr Peter Reichert: "Für mich war in der Jugend Bewegung essenziell". Das Projekt bezeichnete er als eine wichtige Sache für Stadt und Region.

Info: Das Projekt ist auf mehrere Jahre bis hin zu zeitlos angelegt. Im ersten Schritt wird die Bewegungsförderung an Grundschulen umgesetzt, im zweiten Schritt ist die Umsetzung an Kindergärten beabsichtigt. Nachdem dies ins Laufen gekommen ist, soll die Ernährung folgen, im weiteren die Gesundheitsvorsorge.