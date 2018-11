Schönbrunn. (MD) "Dieses Bohei um die Zauneidechse ist ein Streit um Kaisers Bart", verschaffte Karin Koch (CDU) ihrem Ärger Luft. Dabei ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung um einen Nachtrag für den Ingenieurvertrag zur Planung und Durchführung von Tiefbauarbeiten in der Kreisstraße 4108.

Der dritte Abschnitt der Schönblickstraße in Allemühl ab der Einmündung Pleutersbacher Straße bis zum Waldrand Richtung Schwanheim soll saniert werden. Baubeginn sollte eigentlich bereits 2018 sein. In diesem Zuge wollte die Gemeinde zwecks Kostenersparnis auch Wasserleitung und Mischwasserkanal erneuern. Ein entsprechender Zuschussantrag für die Leitungsverlegungen war von einem Mosbacher Ingenieurbüro gestellt und von den zuständigen Behörden positiv beschieden worden. Für die Kanalsanierung war der Gemeinde mit Bescheid vom Dezember 2017 eine Zuwendung in Höhe von 74.700 Euro bewilligt, was der Hälfte der Kosten entspricht.

Allerdings hätte die Maßnahme am 1. Juni 2018 begonnen und spätestens Anfang Dezember 2018 abgerechnet sein müssen. Auf Antrag der Verwaltung wurde die Frist bis 1. Juni 2019 verlängert. Doch dann wurde vom Kreis ein Vorkommen der Zauneidechse entdeckt.

Das warf die gemeindlichen Pläne, die Maßnahme in einem Guss durchzuziehen, über den Haufen. Durch Vergrämungsmaßnahmen sollen die Echsen kommendes Jahr "zum Umzug bewegt werden", heißt es in der Verwaltungsvorlage. Erst dann könne mit den Straßenbaumaßnahmen begonnen werden. Dies dürfte im Jahr 2020 sein.

Eine weitere Verlängerung der Zuschussgewährung für den Kanal sei nicht drin, erklärte Bürgermeister Jan Frey. So müsse man halt selbst bauen und die Straßendecke wieder provisorisch verschließen. Diese müsse auch winterdiensttauglich sei. Frey rechnet daher mit Mehrkosten für die Gemeinde von rund 20.000 Euro, was im Rat für kräftigen Unmut sorgte.

"Ganz Deutschland ist schwarz von Zauneidechsen, daher ist es ‚hirnrissig’, Leute mit deren Vergrämung zu beschäftigen", ereiferte sich Koch. Die Tiere suchten sich selbst ein neues Zuhause, wenn der Bagger komme. Die eigenständige Kanalsanierung solle man "auf jeden Fall" durchführen, riet Gunter Kirschenlohr (CDU), " sonst hängen wir über Jahre in der Luft". Dem pflichtete Alexander Wäsch (FW) bei: "Es wird nicht besser mit der Straße, auch wenn’s ärgerlich ist". Dr. Daniela Schroeder (FW) schloss sich dem an: "Der Amtsschimmel wiehert da allerdings ganz schön".

Volker Wesch (CDU) bat, nochmals mit dem Kreis wegen der Straßensanierung zu reden. Die Straße nur provisorisch nach der Leitungsauswechslung zu schließen, stelle auch im Hinblick auf den Winterdienst ein großes Risiko dar. Der Kreis lege sich zum Start der Straßenbauarbeiten nicht verbindlich fest, betonte Jan Frey.

"Das ist gegen jede bauliche Vernunft", empörte sich Jürgen Bayer (FW) zur "zweigeteilten" Sanierung in der Schönblickstraße. Bei der Abstimmung votierten Karin Koch, Jürgen Bayer, Volker Wesch und Ingo Kreutzer gegen die Erweiterung des Ingenieurvertrags.