Die RNZ/EZ-Mitarbeiterinnen Anke Lenz (l.) und Christa Flick haben in der Geschäftsstelle am Neuen Markt 8 auch allerhand Geschenke-Tipps parat. Foto: Martina Birkelbach

Eberbach. (mabi) Noch weniger als zwei Wochen Zeit bis Heiligabend, noch weniger als zwei Wochen Zeit Geschenke zu besorgen. In der Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung/Eberbacher Zeitung, Neuer Markt 8, gibt es neben Büchern und Kalendern auch Tickets für Veranstaltungen jeglicher Art. Die RNZ/EZ-Mitarbeiterinnen Christa Flick und Anke Lenz geben einige Tipps. Da ist sicher für jeden Geschmack etwas dabei.

Zu den Weihnachts-Kinderbüchern, die in der Geschäftsstelle erhältlich sind, zählen unter anderem Leo Lausemaus: "Mein großes Weihnachtsbuch" sowie das Buch mit CD: "Leo Lausemaus wartet auf Weihnachten". Außerdem gibt es verschiedene Bände "Die Blogger Bande". Sehr beliebt sind laut Flick und Lenz auch ,,Alles Weihnachten!" - Drei Geschichten vom kleinen Rabe Socke oder der "Frag doch mal... Mauskalender 2019", mit Mauswissen und Rätselspaß für jeden Tag.

Für Erwachsene eignen sich immer wieder gerne Kalender als Geschenk. Die Mitarbeiterinnen empfehlen "Kunstkalender und Impressionen 2019" oder den Heimatkalender "Unser Land 2019". Auch für Erwachsene gibt es zudem am Neuen Markt ein buntes Angebot an Sachbüchern, Romanen und Krimis.

Ein Ticket oder natürlich auch mehrere Tickets für eine Veranstaltung machen sich ebenso immer gut unter dem Weihnachtsbaum. Das ganze kommende Jahr ist in Eberbach und Umgebung allerhand los.

So gibt es in der Eberbacher Stadthalle am Mittwoch, 16. Januar, Kabarett & Comedy mit ,,Heinrich del Core"; los geht’s um 20 Uhr. Drei Tage später, am Samstag, 19. Januar, präsentiert ,,Rhythm of the Dance" zum 20-jährigen Jubiläum pulsierende Rhythmen, pure Energie und melodische Klänge, ebenfalls in der Stadthalle, Beginn 20 Uhr. Am Mittwoch, 23. Januar, kann die ganze Familie am gleichen Ort um 19.30 Uhr "Amazing Shadows" erleben. Ein lebendiges Schattentheater, ein visuelles Spektakel für Groß und Klein, Alt und Jung.

Und noch einmal gibt’s in der Eberbacher Stadthalle etwas zu erleben: Die "Johann-Strauß-Operette-Wien" präsentiert am Sonntag, 3. Februar, ab 18 Uhr ein original Gastspiel ,,Der Zigeunerbaron". Bei der klassisch inszenierten Operette von Johann Strauß sind 47 Mitwirkende dabei - Solisten aus Wien - Orchester, Chor und Ballett.

In der Region ist natürlich auch jede Menge los. Flick und Lenz empfehlen zum Beispiel "Holiday on Ice" vom 1. bis 3. Februar in der Mannheimer SAP-Arena. Oder auf dem Messplatz Heidelberg (25. Dezember bis 6. Januar) den 19. Heidelberger Weihnachtscircus; eine Kombination aus Circus, Varieté und Theater.

Am Samstag, 2. März, steht "Unser Blauer Planet ll", Live mit Sinfonie Orchester und Chor, in der SAP-Arena auf dem Plan. Die Veranstaltung verspricht spektakuläre Bilder der Ozeane mit atemberaubenden Szenen auf riesiger LED-Leinwand.

Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Februar, steht an gleicher Stelle "Dinosaurier - lm Reich der Giganten" auf dem Programm. Die Liveshow zeigt die vorzeitlichen Herrscher der Erde in voller Aktion - in einer Mischung aus Spezialeffekten, Entertainment und Spannung. "Bissiger als je zuvor kehren die Dinosaurier auf ihrer donnernden Comeback-Tour nach 65 Millionen Jahren zurück nach Deutschland und Österreich", heißt es in einer Ankündigung.

Entertainer Luke Mockridge präsentiert am 30./31. Mai in der SAP-Arena auf seiner dritten und bisher größten Live-Tour sein Programm "Welcome to Luckyland". Ein Blick auf eine Welt, die uns ständig als Dystopie verkauft wird.

Zum Abschluss noch zwei Tipps der RNZ/EZ-Mitarbeiterinnen für alle Musicalfans: Am Donnerstag, 10. Januar, gibt’s um 20 Uhr "Musical-Highlights - Das Beste aus über 20 Musicals", und am Freitag, 9. März, (20 Uhr) "ABBA Gold - The Concert Show"; beides wird in der Alten Mälzerei Mosbach präsentiert.

Und natürlich kann, so Flick und Lenz, auch "ein Geschenk-Abo der RNZ oder der Eberbacher Zeitung" unterm Weihnachtsbaum die Herzen höher schlagen lassen.

Info: Geschäftsstelle der Rhein-Neckar-Zeitung/Eberbacher Zeitung, Neuer Markt 8, Eberbach; Telefon (0 62 71) 92 55 74 00. Öffnungszeiten: montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und von 13 bis 16.30 Uhr, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und samstags von 9 bis 11 Uhr.