Von Ellen Wartner

Eberbach. Die Werkrealschule wird mit Beginn des neuen Schuljahres im September Gemeinschaftsschule. Schon länger habe die Schule darauf hingearbeitet und bereits seit drei Jahren Gemeinschaftskonzepte ausprobiert, erklärten Rektor Udo Geilsdörfer und sein Konrektor Jan Coßmann am Dienstag bei einem überaus gut besuchten Infoabend in der Schule.

An der Gemeinschaftsschule stehe das "Wir" im Mittelpunkt, heißt es in einer Infobroschüre. Jedes Kind erhalte so viel Unterstützung, um den für sich besten Schulabschluss zu erreichen, entsprechend der Bildungsstandards von Werkrealschule, Realschule oder Gymnasium.

Der Unterricht basiert auf gemeinsamem Lernen auf drei Niveaustufen. Unterrichtet wird im Klassenverband. Jeder kann aber auf einem selbst gewähltem Niveau arbeiten, in jedem Fach. Da kann es durchaus vorkommen, dass ein Kind in einem Fach, die Lösung für Hauptschüler, in einem anderen aber die für Gymnasiasten wählt, je nach dem, was es sich zutraut.

Unterricht ist jeden Vormittag und dreimal in der Woche auch nachmittags. Zusätzlich werden an einem Nachmittag noch Arbeits-AGs angeboten. Damit ein Schüler den möglichst besten Abschluss erreicht, gibt es jeden Tag anschließend an den Gemeinschaftsunterricht auch Individualunterricht. Dafür stehen für jede Klasse drei bis fünf Lehrkräfte zur Verfügung. Da können die Schüler nicht Verstandenes noch einmal in kleinen Gruppen oder mit einem Lehrer erarbeiten. Ziel ist die Förderung von Eigenverantwortung und Selbstständigkeit.

Alle Schritte werden in einem Lerntagebuch festgehalten, das jeder Schüler führen muss. Darin wird das Erlernte dokumentiert, von ihm selbst aber auch von der Lehrkraft bewertet. Jeden Freitag muss es den Eltern vorgelegt und unterschrieben werden. So sind diese immer über die Fortschritte ihrer Sprösslinge informiert, aber auch darüber, wo es fehlt. Damit Eltern bei Bedarf Kontakt zu den Lehrern finden, sind in dem Tagebuch deren Adressen und Telefonnummern vermerkt.

Zensuren gibt es keine, Hausaufgaben auch nicht, ebenso wenig Sitzenbleiben - also Bedingungen, von denen Schüler bisher nicht zu träumen wagten. Sogar ein Zeugnis gibt es nur in den Abschlussklassen oder auf Wunsch der Eltern. Stattdessen gibt es einen aussagekräftigen Lernentwicklungsbericht.

Erst nach der achten Klasse, müssen sich Kinder und Eltern entscheiden, welcher Schulabschluss angestrebt wird. Haupt- und Realschüler können ihn auf der Gemeinschaftsschule machen. Abiturienten würden ins Hohenstaufen-Gymnasium überwechseln. Da die neue Schule eng mit dem HSG kooperieren wird und Gymnasiallehrer fehlende Fächer, wie weitere Fremdsprachen, in der Gemeinschaftsschule unterrichten werden, dürfte der Wechsel kein Problem sein, sagte Rektor Geilsdörfer.

Kinder und Eltern hatten vor und nach der Informationsveranstaltung Gelegenheit, sich im Haus zu informieren und mit Lehrern und Schülern sprechen. Dabei erfuhren sie von den Lehrerinnen Vanessa Bani und Lisa Polgani, dass der Ruf ihrer Schule weit besser sei als angenommen. Sie könnten sich nicht über "schlimme Schüler" beschweren. Der Prozentsatz derjenigen, die "nicht wollen", sei verschwindend klein, unterstrichen beide. Alle ihre Schüler seien nett und lernwillig.

Fragen gab es am Infoabend sehr wenige. Das meiste war zuvor bereits erwähnt worden. Die Frage, ob man auch jetzt noch die Schule wechseln könne, beantwortete Geilsdörfer mit ja. Anmeldungen zur Gemeinschaftsschule können am Mittwoch, 21., und Donnerstag, 22. März, zwischen 8 und 14.30 Uhr im Sekretariat der Schule erfolgen.

Hungern und dürsten musste keiner der Besucher. Der Cateringbetrieb der Schüler und Schülerinnen versorgte alle Besucher mit Snacks, Pizzateilchen und Getränken.