Eberbach. Die Werkrealschule und zukünftige Gemeinschaftsschule Eberbach kann iPads und Zubehör im Gesamtwert von 20.000 Euro anschaffen. Auch die Ersteinrichtung der Geräte ist finanziert. Konrektor Jan Coßmann hatte diese Förderung bei der Hopp Foundation beantragt, um die iPads zur Programmierung von Robotern mit den Schülern seiner Robotik-AG nutzen zu können.

Darüber hinaus sollen die iPads auch das tägliche Unterrichtsgeschehen unterstützen. Da die Werkrealschule seit Jahren auf Medienbildung und Medienentwicklung setzt, stand die Anschaffung von iPads schon länger auf der Agenda. "Umso stolzer ist man nun, dass man auch die Jury der Hopp Foundation überzeugen konnte", so Coßmann. Ziel der 2013 von Oliver Hopp gegründeten Stiftung ist es, Informatik und Medienbildung an den Schulen der Metropolregion Rhein-Neckar nachhaltig zu verankern.

Inzwischen befinden sich die 30 iPads in zwei speziellen iPad-Koffern an der Schule. Da das W-Lan-Netz bereits vorhanden war, konnte schnell mit den ersten Versuchen gestartet werden.

Schon hier zeigte sich, wie intuitiv und motivierend die Arbeit mit diesem Medium sein kann. Darüber hinaus wird schnell deutlich, wie umfangreich und in wie vielen Bereichen des Unterrichtsalltags sich das iPad nutzen lässt. "Trotz aller Intuitivität macht ein iPad allein noch keinen guten Unterricht", weiß auch Coßmann. Dies sehen auch seine Kollegen so und nehmen deshalb an Fortbildungen zum Einsatz von iPads im Schulalltag teil. "Man hat sofort tausend Ideen, wie man seinen Unterricht ergänzen kann", erklärt beispielsweise Sandra Katzenberger. Sie ist an der Werkreal-Gemeinschaftsschule Lehrerin für die Fächer Physik, Chemie und Mathematik.

Aber auch in eher untypische Bereiche dringt das iPad vor: künftig wird an der WRS auch mit dem iPad musiziert. Mit dem neuen Medium erreicht man auch Schüler, die sich sonst nicht zutrauen ein Instrument auszuprobieren.

Die Schüler erzielen ganz schnell Erfolge. Das motiviert für weitere Aufgaben. "Dürfen wir wieder mit den iPads arbeiten?" Diesen Satz wird man wohl an der zukünftigen Gemeinschaftsschule Eberbach öfter hören und das beileibe nicht nur von den Schülern.