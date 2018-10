Eberbach. (jbd) So schnell, wie die Idee von der zweiten Neckarbrücke und der Teilnahme an der Landesgartenschau mal wieder aufgetaucht ist am Eberbacher Horizont, so schnell ist sie auch wieder von der Bildfläche verschwunden. Die von Bürgermeister Peter Reichert vor vier Wochen fürs Jubiläumsjahr 2027 neu aufgelegten Pläne mussten am Donnerstagabend wieder zu den Akten gelegt werden.

Mit 12 zu 10 Stimmen sagte der Gemeinderat nein zur LGS und sprach sich mit 14 zu 7 Stimmen (bei einer Enthaltung) auch gegen den Bau einer Fußgänger- und Radlerbrücke aus. In einer über weite Strecken aufgeladenen Debatte machten die Kritiker nicht nur den Zeitdruck und wirtschaftliche Gründe gegen das Millionenvorhaben geltend, sie wollten darin auch keinen zukunftsträchtigen Beitrag zur Stadtentwicklung erkennen.