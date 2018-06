Eberbach. (fhs) Es sind wieder mal die verflixten Paragrafen juristisch verbindlicher Regeln - danach sehen sich die zuständigen Behörden außer Stande, in der Friedrichsdorfer Landstraße, in Schwanheimer und Beckstraße Tempo 30 anzuordnen. In zwei Tagesordnungspunkten befasst sich der Gemeinderat in seiner Sitzung morgen, Donnerstag 28. Juni, ab 17.30 Uhr damit.

Der Paragraf 45 der Straßenverkehrsordnung zählt zu den Vorschriften, die bundesweit einheitlich regeln, wie und wo Verkehrsschilder Tempo 30 Zonen ausweisen können. Das Juristendeutsch zusammenfassend ergibt sich, das rechtlich haltbar Tempo 30 nur dort eingeführt werden kann, wo an einer Gefahrenstelle ein Unfallschwerpunkt festgestellt wurde, bei Lärm gesetzliche "Auslöse"-Werte vorliegen oder die Gestaltung des Straßenraums dies erforderlich macht. Bei den Lärmpegeln gilt zudem, dass nicht Messdaten den Ausschlag geben, sondern für einen längeren Zeitraum berechnete Belastungsdaten.

Und obwohl es in Eberbach die Initiativen zur Verkehrsberuhigung in der Friedrichsdorfer Landstraße (FriDoLa) gibt, bleibt es unmöglich, nach geltender Rechtslage dort Tempo 30 auszuweisen. Der Sitzungsvorlage zufolge wäre "nach der erfolgten Gesamtabwägung der Stadt Eberbach unter diesen Voraussetzungen auch mit mehr verkehrlichen Nachteilen wie Vorteilen" zu rechnen.

Die Stadtverwaltung schlägt dem Gemeinderat morgen nun vor, alle Untersuchungen, Stellungnahmen und die Gesamtabwägung dem Regierungspräsidium Karlsruhe vorzulegen. Die Stadträte müssen entscheiden, ob Bürgermeister Peter Reichert trotzdem den Antrag auf Tempo 30 in der FriDoLa aufrecht erhält.

Er könnte damit den politischen Willen ausdrücken, dass Eberbach hier Tempo 30 haben will, auch wenn die Fachbehörden nun wiederholt erklärten, dass dies nicht zulässig sei. Wenn der Rat Reichert entsprechend beauftragt, dies in Karlsruhe zu bekräftigen, würde er dies tun. Das Regierungspräsidium wird dann nach Vorlage dieser Unterlagen abschließend entscheiden.

Beim Lärmaktionsplan der Stadt geht’s am Donnerstag um die Reaktion auf die Stellungnahmen der 47 Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Daraus folgen eventuell Änderungen des Lärmaktionsplans mit seinen Maßnahmen. Und er muss beschlossen werden.

Der im November 2014 eingeschlagene Weg zum Lärmaktionsplan für Eberbach soll Umgebungslärm verhindern oder wenigstens mindern. Das gilt vor allem dort, wo sich die Geräuschbelastung auf die Gesundheit auswirken kann.

In dem seither laufenden Verfahren mit Anhörungen, mit Begleitung durch das Karlsruher Fachbüro Koehler und Leutwein und den Rückmeldungen vor allem von Anwohnern bleibt nun zur Entscheidung im Rat Folgendes übrig: In der Hirschhorner Landstraße (L2311) steht Tempo 30 zwischen den Häusern Nummer 4 und 20 in Aussicht. In der Odenwaldstraße reichten Verkehrsbelastung und Fahrbahnzustand bereits für die 30er-Zone von Hohenstaufen- bis Güterbahnhofstraße. In Beck-, Schwanheimer und Friedrichsdorfer Landstraße hingegen geht’s nicht. Für die im Oktober 2017 geforderten eigenen Lärmmessungen nennt die Stadt voraussichtliche Kosten in Höhe von 45.700 Euro.

Die Stadtverwaltung weist zudem darauf hin, dass die Genehmigungsbehörden nicht aufgrund derartiger Messdaten entscheiden, sondern nur nach Berechnungsergebnissen Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Verwaltungsvorlage den Räten, auf die von ihnen geforderten eigenen Messungen zu verzichten.