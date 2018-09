Wenn Frauen für Gemeinschaften aktiv werden und an kleinen wie großen Rädern drehen, gehen sie anders an die Sachen ran als Männer, weiß Kommunalpolitikerin und Vereinsvorsitzende Kerstin Thomson. Sie will mehr Frauen ermutigen, mitzumachen. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach. Ihr Tag hat auch nur 24 Stunden. Darüber verteilt organisiert Kerstin Thomson ihre Aufgaben. Als selbstständige Energieberaterin mit eigenem Büro ist die Ingenieurin für Verfahrenstechnik sowohl Kreis- und Stadträtin als auch Vorsitzende der Rudergesellschaft Eberbach und Mutter zweier Töchter. Für ein Gespräch zu "Frauenblick auf Eberbach" hat sie auch noch Zeit gefunden.

"Wir verlieren uns in den Pflichtaufgaben" räumt die AGL-Stadträtin Thomson unumwunden ein. Und doch höre sie von Auswärtigen immer wieder, dass Eberbach bekannt sei als schönes kleines Städtchen. Wenn man dann doch länger in der Stadt verweilt als ein Tagesbesucher, wenn man hier lebt, finde sich aber Verbesserungswürdiges. Wie bereits die anderen in dieser losen Artikelfolge befragten Gesprächspartnerinnen nennt auch Kerstin Thomson aus ihrer Sicht weibliche Anliegen wie Aufenthaltsqualität, Möglichkeiten für Kinder und Familie und das Miteinander in einer Gemeinschaft Stadt.

Dabei unterschieden sich Frauen durchaus von Männern. Thomson: "Frauen haben eine etwas andere Diskussionskultur. Sie werden durchaus nach Streit in der Sache zusammen eine ausgleichende Lösung finden."

In Eberbach "möchte ich gern den Umgang untereinander verbessern", meint Thomson, und bezieht das nicht allein auf die Arbeit in politischen Gremien. Generell sei es von Vorteil, wenn man weniger emotional als sachlich miteinander diskutiere. Etwa beim Thema Windenergie. Oder bei der Frage: mehr Tourismus oder Gewerbeansiedlung in einer Umgebung, die von den Gegebenheiten dafür praktisch keinen Platz mehr bietet.

Thomson möchte zudem Familien weniger belasten, etwa bei Kindergartengebühren oder Essensbeiträgen. "Man muss natürlich überlegen, wie kann man die Mittel dafür umschichten." Auch Thomson weiß, dass die Stadt schon immer eher sehr wenig als mehr Geld für Gestaltungsspielräume zur Verfügung hat.

Als eine Möglichkeit bringt sie ins Spiel, bei Begleitkosten für große Bauvorhaben, die anstehen, "preisbewusst ranzugehen". Als weiteren Wunsch hegt Thomson ein "energieautarkes Eberbach". Die Stadt sollte Energie sparen bei einfachen Dingen und mehr Schritte in Richtung erneuerbare Energie wagen.

"Eine große Chance sehe ich für Eberbach im Tourismus." Das Begonnene am Neckarlauer fortsetzen, die Straßen der Stadt für Bewohner wie für Besucher ansprechend zu gestalten und Eberbach für Fahrradfahrer attraktiver machen - das sei zwar alles schon im Gange, müsse aber weiter vertieft werden.

Bei der alten Bausubstanz im Stadtkern, in die keine Geschäfte mehr einziehen und weitere aufgeben, ließen sich Ferienwohnungen einrichten und teils schöne Fachwerkhäuser unter Verputz bei der Sanierung hervorholen - hier gelte es, Finanzierungen zu entwickeln und Förderprogramm zu nutzen.

In der Vereinsarbeit würde Thomson gern die Angebote der Vereine vernetzen, eine Art Club-Netz schaffen. Kinder sollten so im Breitensportbereich viele interessante Möglichkeiten erhalten, in Bewegung zu bleiben und auch soziales Verhalten zu praktizieren.

Und für die Kommunalwahl nächstes Jahr wünscht sich Kerstin Thomson, dass im Gemeinderat dann mehr als nur zwei Frauen sitzen. Frauen scheuten offensichtlich das Auftreten als Entscheiderin in der Öffentlichkeit, das naturgemäß Kritik nach sich zieht und mit der frau sich auseinandersetzen muss.

Thomson: "Ich würde Frauen gern ermutigen: Mensch, macht es, wenn es auch mal in die Hose geht, dann ist’s halt so." In der Stadt gebe es zwar viele Arbeitsgruppen, aber darin seien immer die gleichen Menschen aktiv, weniger Frauen. Thomson: "Ein Ziel muss sein, mehr Menschen zu begeistern, etwas für unsere Stadt zu tun."