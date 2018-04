Am Mittwoch wird Martina Greif-Trussina unter diesen Menschenscharen sein, die auf der Frankfurter Buchmesse Termine an den Anbieterständen in den Messehallen haben. Foto: pa

Von Felix Hüll

Eberbach/Frankfurt. Am Mittwoch beginnt die Frankfurter Buchmesse. Über 7 100 Aussteller aus etwa 100 Ländern zeigen über 400.000 Buchtitel, Manuskripte, Landkarten oder Grafiken. Neben Gedrucktem gibt es digitale Medien wie Hörbücher und E-Books - über das Angebot 2017 informieren sich auch Eberbachs Buchfachleute.

Geschäftsfrau Martina Greif-Trussina hat sich nur einen Tag der insgesamt fünf Tage laufenden Buchmesse herausgesucht. Zusammen mit ihrem Bruder, der beim Fischer-Verlag arbeitet, wird sie gleich am ersten Messetag, Mittwoch, ein strammes Programm absolvieren: "Ich hab’ die Termine dafür schon im Sommer vereinbart, als die Vertreter hier bei mir in Eberbach waren". Greif-Trussina wird man u.a. in Halle 3 bei den Belletristik-Anbietern, aber auch bei Kinderbuch-Verlagen antreffen.

Sozusagen en passent versucht die Buchhändlerin von der Friedrichstraße Autoren an den Messeständen "mitzunehmen". Aber "wenn’s ein berühmter ist, kommt man da ja fast nicht hin". Martina Greif-Trussina will aber auch noch bei den Kunstkartenverlagen vorbei schauen und auf jeden Fall die Präsentation des jeweiligen Gastlandes - 2017 ist das Frankreich - besuchen. "Danach bin ich dann total k.o. Aber mehr als einen Tag kann ich mir momentan nicht leisten, aus meinem Geschäft weg zu bleiben." Dieses Jahr überhaupt nicht auf die Buchmesse kann Buchhaus-Geschäftsfrau Carola Erb.

Auch sie zählt wie Greif-Trussina zu den regelmäßigen Fachbesuchern der Frankfurter Buchmesse, die Mittwochs bis Freitags für professionelle Besucher geöffnet hat und nur am Wochenende für die Allgemeinheit zugänglich ist.

"Wir tätigen in Frankfurt Bestellungen und lernen dort auch neue Verlage kennen, deren Vertreter ich dann nach Eberbach einlade," sagt Carola Erb. Obwohl sie diesmal nicht nach Frankfurt kommt, ist sie durch die Verlagswerbung, die Medien und das Internet über die Saisonangebote gut informiert, etwa über den Nachfrageanstieg bei Büchern zu historischen Themen. Und als passionierte Krimileserin hat Erb auch hier ein Auge auf die Trends und Neuveröffentlichungen. Leid tut Carola Erb, dass sie die Ausstellung des Gastlandes Frankreich nicht selbst anschauen kann. Wer von Eberbach aus am Wochenende die Buchmesse besucht. solle dies unbedingt wahrnehmen, "die lassen sich dort immer so tolle Sachen einfallen, das ist was ganz Außergewöhnliches".

Außergewöhnlich ist für Martina Greif-Trussina diesmal ein Blick auf das Spielzeug "Toniebox", ein Audiosystem für Kinder, das beim Aufsetzen einer mit einem speziellen Chip versehenen Figur auf die Box Hörspielspaß bieten soll. "Das will ich mir vor Ort mal erklären lassen und sehen, ob das was für uns ist."