Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiter engagieren sich derzeit im Arbeitskreis Asyl, weitere werden ständig gesucht. Sie bieten im Asylcafé am Neuen Markt Flüchtlingen vielfältige Austauschmöglichkeiten an, leiten einen Spielkreis für Vorschulkinder, unterstützen Schüler bei den Hausaufgaben, begleiten Erwachsene bei der Suche nach einem passenden Arbeitsplatz oder geben Geflüchteten im "Sprechcafé" Gelegenheit, auf Deutsch über Themen zu reden, die sie bewegen.

Doch was ist mit den Helfern, die den traumatisierten, entwurzelten Menschen freiwillig und ehrenamtlich mit Rat und Tat zur Seite stehen? Woher nehmen sie die Kraft für ihren Einsatz? Wo können sie auftanken, wo lernen sie, mit den Problemen umzugehen, mit denen sie sich bei ihrem Engagement oftmals konfrontiert sehen?

Volkshochschulleiterin Barbara Coors und Marie-Helene Adrian vom Diakonischen Werk im Rhein-Neckar-Kreis haben sich dieser Fragen angenommen. Adrian ist in der "Kirchlichen Fachberatungsstelle Flüchtlinge" in Sinsheim tätig, einmal pro Woche hält sie in Eberbach Sprechstunde. Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die in der Flüchtlingshilfe engagierten Menschen zu unterstützen, zu beraten und ihnen Schulungs- und Austauschmöglichkeiten anzubieten.

Gemeinsam mit dem Arbeitskreis Asyl Eberbach haben Coors und Adrian nun eine dreiteilige Fortbildungsreihe mit dem Titel "Frische Quellen" auf den Weg gebracht. Den druckfrischen Informations-Flyer dazu stellten sie dieser Tage im VHS-Haus vor.

Am Mittwoch, 18. Oktober, wird Dagmar Kreitzscheck die Veranstaltungsreihe um 19 Uhr mit einem Workshop zum Thema "Selbstfürsorge - damit die Quellen nicht versiegen" im großen Saal des VHS-Hauses in der Bussemerstraße 2a eröffnen. Kreitzscheck ist evangelische Pfarrerin und Studienleiterin im Zentrum für Seelsorge der Badischen Landeskirche in Karlsruhe. Wie kann man trotz häufiger Belastung, Enttäuschung und Stress in der Arbeit mit Flüchtlingen psychisch und körperlich gesund bleiben, sich die Freude an der Arbeit erhalten und gute Selbstfürsorge auch in seinem Alltag produktiv umsetzen? Antworten auf diese und ähnliche Fragen will der dreistündige Workshop geben.

Am Samstag, 21. Oktober, lädt Cristina Ricca von 10 bis 13 Uhr zur Auseinandersetzung mit dem Thema "Begegnung mit der Vielfalt" ins evangelische Gemeindehaus am Leopoldsplatz ein. Die Leiterin der VHS Weinheim verfügt über eine Ausbildung in interreligiöser Kompetenz und ist - als Waldenserin - mit einem Inder (Hindu) verheiratet. Man könne in einer Gesellschaft nur gemeinsam leben, wenn man die durch Globalisierung, Migration und demografischen Wandel beeinflusste Vielfalt erkenne und jedem die Möglichkeit gebe, sich mit seinen Kompetenzen in die Gesellschaft einzubringen, ist die Referentin überzeugt. Ricca will in ihrem Workshop Orientierungshilfen geben, um Wertekonflikte zu verstehen und als Lernansatz zu nutzen. Ziel: ein anerkennendes und wertschätzendes Miteinander.

Am Samstag, 18. November, steht das Thema "Trauma - wenn die Seele streikt" von 10 bis 13 Uhr im Großen Saal des VHS-Hauses auf dem Programm. Wie entsteht ein Trauma? Wann spricht man von einer posttraumatischen Belastungsstörung? Wie zeigt sie sich bei Kindern und Jugendlichen? Was hilft den Betroffenen und denen, die mit ihnen beruflich oder ehrenamtlich zu tun haben? Fragen wie diesen will Diplom-Psychologin Christine Binder-Häfele nachgehen und gemeinsam mit den Teilnehmern nach möglichen Lösungen für alle Beteiligten suchen. Die jeweils dreistündigen Veranstaltungen stehen allen Interessierten, nicht nur in der Flüchtlingsarbeit Tätigen, offen und sind für die Teilnehmer kostenlos. Sie können - je nach Interesse - auch einzeln belegt werden. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich.

Info: Anmeldung im Internet unter www.vhs-eb-ng.de oder telefonisch unter der Nummer 06271/946210.