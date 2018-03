Hirschhorn. (MD) Still stehen derzeit die Arbeiten am Erweiterungsbau des Hirschhorner Feuerwehrgerätehauses an der Hainbrunner Straße. "Wir sind derzeit noch in Verhandlungen mit dem Rohbauunternehmer", erklärte Bürgermeister Oliver Berthold auf Nachfrage dieser Zeitung. Denn von dieser Seite gibt’s anscheinend noch Forderungen wegen der gegenüber den ursprünglichen Plänen geänderten Ausführung.

Je nach Ausgang dieser Gespräche, "haben wir im besten Fall noch Geld übrig und können weitere Gewerke vergeben", meint das Stadtoberhaupt. Denn die Gesamtmaßnahme war ursprünglich auf 370.000 Euro geschätzt worden. Ob die reichen, scheint momentan fraglich.

Schon beim Start der Erweiterung gab’s Zoff zwischen dem Eberbacher Planungsbüro und der ausführenden Rohbaufirma über die Art der Bauweise am dortigen Steilhang, wo man beim Aushub auf massive Felsstücke stieß. Wochenlang ruhte fortan der Bau nach dem im Juli 2016 erfolgten Spatenstich. Schließlich setzte sich der Bauunternehmer mit seinen Vorstellungen durch.

Berthold, damals noch gar nicht im Amt, ist froh, dass das Dach drauf ist, die Fenster und das Tor eingebaut sind, damit der Rohbau wenigstens im Trockenen steht. Wenngleich die Ausschreibungsergebnisse für manche Gewerke wohl deutlich teurer als vom Planer angesetzt geworden sind. So veranschlagte man laut Berthold für die Elektroarbeiten ursprünglich 6000 Euro und landete bei 20.000 Euro. Froh ist der Bürgermeister, dass der Großteil davon nun von Feuerwehrkameraden übernommen werden soll. "Die haben Fachleute in ihren Reihen", lobt er. Das gelte auch für die Boden- und Fliesenarbeiten. Ebenso werde beim Ausbau der am Gebäudekomplex liegenden ehemaligen Wohnung für Zwecke der Jugend viel in Eigenleistung erbracht.

Reiche das für den Bau vorgesehene Geld nach den Verhandlungen mit dem Bauunternehmer jedoch nicht aus, müsse man wohl "nachfinanzieren". "Die Entscheidung darüber liegt bei den politischen Gremien", stellt Berthold klar. Auf jeden Fall in starkem Verzug ist man beim Zeitplan. Ursprünglich sah dieser vor, dass vergangenen Dezember bereits das Dach gedeckt und Tor sowie Fenster eingebaut sein sollten und der Innenausbau im letzten Frühjahr soweit fertig sein sollte. "Wir wollen hier keinen Berliner Flughafen", mahnte denn auch stellvertretender Wehrführer Josef Beisel in der Hauptversammlung vor wenigen Wochen zum baldigen Abschluss.