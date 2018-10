Oberzent. (S.P.) Höhentraining sorgt ja bekanntlich für gute Ausdauerleistungen. Stefan Pahl und Maria Edelmann, beide Feuerwehrleute aus dem 500 Meter über NN gelegenen Rothenberg, sind bei der Zehn-Kilometer-Feuerwehr-Straßenlaufmeisterschaft Deutscher Meister geworden. Die Veranstaltung fand beim SV Friesenheim-Ludwigshafen statt. Fast 200 Läufer gingen dort an den am Start.

Maria Edelmann wurde in der Zeit von 50:39 Minuten neue deutsche Meisterin und lief damit etwa fünf Minuten schneller als die bisherige Seriensiegerin Birgit Kill aus Essen. Die Rothenbergerin startete bisher nur bei einem Fun-Lauf in Frankfurt. Sie bezieht ihre Kraft, Beweglichkeit und Ausdauer aus dem Tanzsporttraining beim SV Narrhalla Ober-Hainbrunn. Dort ist die 30-Jährige seit 16 Jahren tanzend aktiv. Sie ist ein enormes Lauftalent, da nur wenige Trainingsläufe und eine harte Schlüsseleinheit zu der sehr beachtlichen Zeit reichten, sagt Mentor Stefan Pahl.

Stefan Pahl wiederholte in 46:05 Minuten seinen Vorjahreserfolg und wurde in der Altersklasse männlich 50-60 Jahre erneut deutscher Meister.

Der dritte Rothenberger Läufer, Sascha Hafner, lief in 50:16 Minuten auf den vierten Platz in der Altersklasse männlich 30-40 Jahre. Er begleitete Maria Edelmann bei ihrem Lauf ein Stück weit und motivierte sie.

"Vor zwölf Jahren sprang ich bei einem Marathon-Team der Feuerwehr Mannheim, weil ein Läufer erkrankt war", erinnert sich der 52-Jährige Stefan Pahl an die Lauf-Anfänge. In Mannheim war er 25 Jahre Feuerwehr-Mitglied als Löschmeister. Ein Jahr später kam ein Halbmarathon dazu, zwischenzeitlich absolvierte er einige Marathons in Berlin, Frankfurt, Roth und Mannheim. 2013 durfte er in Mannheim die Deutsche Feuerwehrmeisterschaft im Zehn-Kilometer-Straßenlauf, Halbmarathon und Marathon mitorganisieren.

Bei Laufseminaren mit dem Eberbacher Triathleten Timo Bracht und dem Langstreckenläufer Dieter Baumann sammelte Pahl Erfahrung. Bei Helfereinsätzen an der Strecke, so bei etwa zehn Triathlon- und Laufveranstaltungen pro Jahr u.a. in Frankfurt, Heidelberg, Ludwigshafen und Mannheim, schaut er den Weltklassesportlern und ambitionierten Freizeitathleten "auf die Beine". Vergangenes Jahr wechselte Stefan Pahl in seinen Wohnort in die aktive Wehr und versucht seitdem, weitere Feuerwehrangehörige für den Laufsport zu begeistern. Eine überdurchschnittlich gute körperliche Leistungsfähigkeit ist im Einsatz wichtig, weiß er. Diese sorgt mit einem richtigen Laufstil und systematischem Training für ein positives Lebensgefühl.

"Toll wäre es", betont er, "wenn wir durch unseren Erfolg bei dieser Meisterschaft weitere Läufer aus den Wehren begeistern könnten". Dann wäre es möglich, im nächsten Jahr mit einem noch größeren Team die Feuerwehr Oberzent oder z.B. auch mit Läufern aus Eberbach und Hirschhorn bei der deutschen Feuerwehrmeisterschaft zu starten.