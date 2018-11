Von Marcus Deschner

Eberbach-Brombach. Wieder mal waren’s unsachgemäß ausgeführte Schweißarbeiten, die die Feuerwehr auf den Plan riefen. Dichter Qualm drang aus einem Wohnhaus. Dort wurde im Keller an Rohren geschweißt. Punkt 13 Uhr ertönte im Ort lautstark Sirenenalarm. Minuten später trafen die ersten Feuerwehrmänner am Gerätehaus ein. Und hatten’s nicht weit zum "Brandobjekt", das am Hang direkt gegenüber lag.

Von dieser Lage ging die Abteilungswehr kürzlich bei ihrer Jahreshauptübung aus. Rasch wurden Leitungen ausgerollt und zusammengekoppelt. 500 Liter Wasser, die auf dem Fahrzeug mitgeführt wurden, dienten für den "Erstangriff" an dem mittlerweile in Vollbrand stehenden Wohnhaus. In dem befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch eine ohnmächtig gewordene Person sowie zwei Hunde.

Da man aufgrund der extremen Trockenheit der vergangenen Wochen kein Wasser aus Hydranten entnehmen konnte, half Wehrmann Dennis Weber mit Traktor und angehängtem 5000 Liter fassenden Pump-Tankwagen aus. Der Brand wurde aus drei Rohren bekämpft, Wehrmänner drangen mit schwerem Atemschutz ins Gebäude ein und machten sich an die Bergung von Mensch und Tieren.

Damit die Löschwasserkette nicht unterbrochen werden musste, unterstützte Hartmut Seib mit Traktor und 3000 Liter fassendem Vakuumtankwagen. Dennis Weber fuhr derweil mit seinem Gespann zum Löschwasserteich am Ortsausgang in Richtung Hirschhorn und füllte den leeren Tankwagen wieder auf.

Ganze sieben Minuten inklusive Fahrzeit brauchte er dafür. Wie Abteilungskommandant Uwe Seib erläuterte, standen bei dieser Übung, an der insgesamt 13 Wehrangehörige teilnahmen, die Menschen- und Tierrettung sowie die Brandbekämpfung im Mittelpunkt. Man habe auch testen wollen, wie schnell man beispielsweise bei einem Waldbrand Wasser herbeischaffen könne, ohne sich an Hydranten zu bedienen. Das habe ausweislich der Übungsergebnisse auch recht gut geklappt.