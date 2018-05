Von Marcus Deschner

Eberbach. "Die Leute feierten friedlich und fröhlich, so wie es sein soll", zieht der stellvertretende Leiter des Eberbacher Polizeireviers, Klaus Großkinsky, ein positives Resümee über das Frühlingsfest. Nur am Rande des Festes habe es einige unschöne Vorfälle gegeben. So sei der 19-Jährige, der wenige Tage zuvor am Bahnhof bereits durch eine ganze Reihe von Delikten aufgefallen war, erneut auffällig geworden: Diesmal mit einer gefährlichen Körperverletzung am Freitagabend kurz vor 20.30 Uhr an der Ecke Steingartenweg/Auweg. Der junge Mann sei vorläufig festgenommen worden, ebenso ein jüngerer Begleiter, der dann seinen Eltern übergeben wurde.

Am Samstagabend sei ein 24-Jähriger stark betrunken durch die Gegend getorkelt. Ein Alkoholtest ergab stattliche drei Promille. Nach Prüfung seiner Haftfähigkeit durch einen Notarzt habe er seinen Vollrausch im Krankenhaus ausschlafen dürfen. Auch ein Handydiebstahl in einer Sisha-Bar sei am Samstag aktenkundig geworden. Mit einer räuberischen Erpressung unter Jugendlichen hätten es die Polizeibeamten am Sonntag kurz nach 21 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz zu tun gehabt. Um etwa 30 Euro sei es dabei gegangen. Mehrere Jugendliche, die rauchten und "harte Sachen" tranken, seien auf dem Frühlingsfest ebenfalls von den Polizisten angesprochen worden. Diese hätten jedoch zumeist volljährige Begleitpersonen dabeigehabt, und diese dürften die Alkoholika besitzen.

Lob hat Großkinsky für die Standbetreiber parat, die sich an die Sperrzeiten gehalten hätten. Er schätzt, dass auch wegen der umliegenden Feste in Mosbach, Walldürn und Sinsheim dieses Jahr weniger Besucher nach Eberbach kamen. "Am Freitag dürften es abends so um die 4000 Gäste, am Samstag rund 3000 gewesen sein. Von geringeren Besucherzahlen war auch an einigen Imbissbuden und Getränkeständen die Rede. Auch deren Betreiber führten diesen Umstand auf die "Konkurrenz" in der Nachbarschaft zurück.

Einen Glanzpunkt des 39. Eberbacher Frühlingsfestes setzte am Sonntag nochmals der Show-Nachmittag auf dem Neuen Markt. Zwar waren die Temperaturen eher durchwachsen, doch hielt der Himmel dicht. Unter der Moderation von KG-Kuckuck-Vize Markus Scheurich gaben sechs Gruppen auf der Bühne ihre Darbietungen zum Besten. Beginnen durften die Kuckuckseier der KG Kuckuck. Mit ihrem Quietscheentchen-Showtanz sorgten die Kleinsten für Begeisterung auf dem sehr gut besuchten Platz. "Nicht der Präsident der KG Kuckuck oder sein Stellvertreter tanzen jetzt gleich auf der Bühne", sorgte Scheurich für Lacher beim Publikum, als er einen orientalischen Bauchtanz ankündigte. Den vollführten dann bunt gewandete Damen unter Leitung von Sarah Habiba aus Neckarsteinach, die seit über 20 Jahren im Geschäft ist. Bei einer späteren Aufführung durften auch die jungen "Prinzessinnen" ihre Tanzkünste zeigen.

Körperbeherrschung zeigten die 13 Tänzerinnen der "24 Feet Tanzgruppe" des SV Moosbrunn. Sechs türkische Mädchen aus Eberbach und Hirschhorn führten Folklore vor. Flott wirbelten die Zumba-Kids des SV Moosbrunn, alle zwischen sieben und zwölf Jahre alt, über die Bühne, ehe ein Palestra-Mix des Fitness-Studios die Veranstaltung schwungvoll zum Finale führte.