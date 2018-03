Hirschhorn. (jbd/cum) Aus polizeilicher Sicht ausgesprochen friedlich verlief der große Hirschhorner Fastnachtsumzug am vergangenen Sonntag. Wie aus dem Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt auf Nachfrage verlautete, feierten entlang der Umzugsmeile in der "Neckarperle" an die 7000 Besucher mit den "Rittern" und ihrem Gefolge.

Im gesamten Kreis Bergstraße waren an diesem Tag um die 80.000 Fastnachtsfans auf den Straßen. In Hirschhorn kam es dabei lediglich zu kleineren alkoholbedingten Vorfällen, so die Polizei. Sachbeschädigungen gehörten dazu, Streitigkeiten, Beleidigungen gegen Beamte. Die Polizei war an diesem Sonntag aber gut aufgestellt in der Stadt, heißt es aus dem Präsidium. Auch Standkontrollen bei den Verkehrsteilnehmern wurden durchgeführt.

Zu einer Sachbeschädigung am Sonntagabend sucht die Polizei jedoch noch Zeugen: Laut Polizeibericht wurde um kurz nach 20 Uhr die Eingangstür einer ehemaligen Gaststätte in der Hauptstraße beschädigt. Dort wurde ein Glaselement eingetreten. Die Polizei vermutet, dass es ein Besucher des Umzugs gewesen sein könnte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 06272/93050 beim Polizeiposten in Hirschhorn zu melden.