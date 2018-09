Im früheren "Ochsen" an der Ecke Bahnhof-/Friedrichstraße wurde irgendwann in den Sechziger- oder Siebzigerjahren ein Ölgemälde von Epp geklaut. Archivfoto: Hofmeyer

Von Rainer Hofmeyer

Eberbach. Am Sonntag endet die große Epp-Ausstellung im Museum am Alten Markt. Rund 150 Gemälde des in Eberbach geborenen Malers sind zu sehen. Eine kleine Geschichte über ein Bild ist zu erwähnen, obwohl alle Recherchen, sie präzise zu erzählen, nicht zum Erfolg geführt haben.

Es geht um ein Gemälde, das der früher allseits bekannte Ochsenwirt Wolfgang Plappert in einer seiner Gaststuben hängen hatte. Neben mehreren Bildern anderer Maler, eines davon hieß "Die Weinprobe". Zwei Gastzimmer gab es im Hotel an der Ecke der Bahnhofstraße zur Friedrichstraße. Eines Morgens waren die Bilder verschwunden. Der Epp aus dem Rahmen genommen, ein anderes Bild sogar aus der Einfassung geschnitten - Plapperts Schatz war weg.

Die Ermittlungen übernahm die Kriminalaußenstelle Eberbach. Spurensicherung, soweit es geht. Auch lagen Fotografien der Gemälde vor. Der Verdacht der Täterschaft fiel auf einen Hotelgast, der mit der Beute das Weite gesucht hatte. In dessen Zimmer fanden sich auch Rasierklingen - Tatwerkzeuge zum Herausschneiden der Kostbarkeiten.

Einen kriminalistischen Anfasser hatten die Ermittler auch. Damals mussten die Hotelgäste die Übernachtungszettel eigenhändig ausfüllen. Der Ochsenwirt brachte diese noch am späten Abend auf das Polizeirevier.

Letztes Mittel, wenn ein Fall noch nicht geklärt ist, es aber dennoch Aussichten auf Erfolg gibt: Eduard Zimmermanns ZDF-Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst". Dort strahlte man die Fahndung nach den geklauten Bildern aus. Heute sicher ein zu hoher Aufwand, da geht es um schlimmere Fälle. Ein Kunsthändler im süddeutschen Raum erkannte eines der Bilder wieder. Der Dieb oder Hehler hatte es ihm verkauft.

Jetzt kam der Polizeiapparat ins Rollen. Der Stehler konnte ermittelt werden, auch über die beim Bundeskriminalamt einliegende Handschriftenprobe. Das Schriftgutachten stützte den Beweis. Später wurde der Täter verurteilt. Auch Hotelier Plappert bekam seine Gemälde zurück. Welcher Epp es war, der zur Beute geworden war, kann heute niemand mehr sagen - weder aus dem familiären Umfeld, noch erinnert sich der damalige Ermittler an solche Einzelheiten.

Da Epps Bild heil geblieben war, kann man heute nichts mehr anhand möglicher Beschädigungen rekonstruieren. Vielleicht hängt es derzeit im alten Rathaus, vielleicht hat es auch noch ein Liebhaber seiner Malerei zu Hause bei sich.

Wann, wer, wo, was? Es bleiben viele offene Fragen. Die Erinnerungen sind nicht mehr vollständig, Akten ohnehin nicht mehr vorhanden. Die kleine unvollendete Story sollte aber dennoch erzählt werden. Entgegen sonstigen Ansprüchen auf vollständige Geschichten. Ehe nämlich Epps Werke in wenigen Tagen Eberbach wieder verlassen. Vielleicht ist Plapperts dereinst geklautes Eigentum mit dabei.