Eberbach. (jasch) Andrea Dorner-Schölchs große Leidenschaft ist das Wandern, so viel steht fest. Die 10.000 Schritte, die bei den meisten Menschen nur gelegentlich auf der Gesundheitsapp als lobende Motivation auf dem Bildschirm aufploppen, sind für Dorner-Schölch ein "Muss". Ab 5. April kann sie es unter Beweis stellen, denn dann läuft sie alleine den Fernwanderweg "Pacific Crest Trail" (PCT) mit seinen 122.000 Höhenmetern und 4265 Kilometern. Am Tag des Rückflugs am 29. September feiert sie dann zugleich ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei der Johannes-Diakonie und ihren 60. Geburtstag.

Dass sie sich dieses außergewöhnliche Wanderprojekt erfüllen kann, verdanke sie ihrem Ehrgeiz und guter Vorbereitung, erklärt sie im Gespräch. 2012 lief die heute 59-Jährige in 19 Tagen den 1000 Kilometer langen Jakobsweg von Sevilla nach Santiago de Compostela – sie zu Fuß, ihr damaliger Mann folgte mit Fahrrad und Gepäck. In den Jahren davor und danach folgten unzählige weitere Fernwanderwege, wie der "TE Araroa" in Neuseeland 2019, die Höhen von Island oder der Franziskusweg.

Früher hätte sie sich nicht vorstellen können, ihre Wandererfahrungen einmal teilen zu können, denn nach 30 Jahren Arbeit mit schwerstbehinderten Menschen sei sie körperlich an ihren Grenzen angelangt, erzählt Dorner-Schölch. Einen Rucksack konnte sie nicht tragen. "Als ich angefangen habe, war ich ängstlich und unsicher. Da hilft Hape Kerkelings Buch auch nur begrenzt. Es ist dann halt alles neu." Mit einem Lauftherapeuten startete sie ein Aufbauprogramm und lernte mit 49 Jahren das Joggen. Sie sagt: "Wenn man Ängste hat, nimmt das Energie, aber diese Energie muss komplett auf den Weg." Auf sich gestellt zu sein, sei mental eine riesen Herausforderung, an der sie mit der Zeit gewachsen sei.

Ihre größten Bedenken jetzt: "Dass ich unter ständigem Hunger so zu leiden habe, dass ich keinen Bock mehr habe, weiterzugehen." Die Schönbrunnerin weiß, was das für sie bedeutet: 6000 Kalorien am Tag. Das ist ihre Zauberformel für den PCT, um die totale Erschöpfung zu vermeiden. "Wenn die eigenen Reserven am Körper aufgebraucht sind, spätestens nach den ersten 1000 Kilometern wird das der Fall sein, dann geht’s richtig ans Eingemachte." Dann kommen Versorgungspäckchen ins Spiel, die sie sich an mehrere Orte entlang der Strecke schicken will.

Ob Dorner-Schölch ihren Weg so gehen kann, wie sie es will, liegt aber an Mutter Natur: Der PCT beginnt an der mexikanischen Grenze und endet an der kanadischen. Auf dem Weg liegen 60 Pässe, die Mohave-Wüste mit Tageshöchsttemperaturen bis über 50 Grad Celsius und die auftauenden Berge der "High Sierra". Beim Gedanken daran bleibt die Heilerziehungspflegerin trotzdem cool: "Ich bin gut trainiert und tatsächlich innerlich ruhig. Ich freue mich unheimlich, wenn es losgeht."

Eine "Permit", die Berechtigung, überhaupt auf dem PCT zu laufen, hat sie. Das Startfenster ist März, April, Mai, wenn die "High Sierra" nicht komplett verschneit ist. Allein loszugehen und sich auf Monate vorzubereiten, wertet Dorner-Schölch als Erfolg.

Und wie schon bei ihren anderen Wandertouren, sammelt sie wieder Spenden, die direkt an die Johannes-Diakonie, den Hospizverein oder Ärzte ohne Grenzen gehen. "Jeder Cent macht Sinn und motiviert mich weiterzugehen", sagt sie. "Die Menschen dürfen ruhig was davon haben."