Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wir können wieder Taufen feiern!", freut sich in diesen Tagen der Geschäftsführende Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Eberbach, Gero Albert. Nach mehr als drei Monaten Corona-bedingter Pause konnten vor Kurzem in der Michaelskirche endlich wieder zwei Kinder getauft werden, wenn auch in einem etwas anderen Rahmen als gewohnt. "Normalerweise setzen wir uns dann um den Taufstein", erläutert Albert, "aber wegen der Abstandsvorgaben mussten wir nun das Hauptschiff nutzen."

Dort wurden die neuen Kirchenmitglieder – für alle gut sichtbar – per Taufschale und -kanne in die Gemeinschaft der Christgläubigen aufgenommen. Und da speziell in den kleinen Kirchen der "Außenorte" wie Rockenau, Pleutersbach oder Friedrichsdorf aufgrund der Abstandsregeln nur wenige Personen Zutritt haben, wird das mobile Taufgeschirr den Pfarrer in diesem Sommer auch verstärkt zu "besonderen" Tauffeiern an nicht alltäglichen Orten begleiten.

So sollte am vergangenen Sonntag etwa ein Gemeindegottesdienst mit Taufen zu den Klängen des Posaunenchors in Rockenau auf einer Wiese am Neckar stattfinden. "Und für Ende Juli ist ein Taufgottesdienst am Kirchel geplant", berichtet Albert, "mangels Orgel dann mit Gitarrenmusik". Diese besondere Form der Taufe im Freien ermögliche natürlich mehr Menschen die Teilnahme.

Rund ein Dutzend Taufen waren allein für April und Mai in der Gemeinde geplant. Sie könnten nun nach und nach abgehalten werden. "In der aktuell besonderen Zeit werden auch gern Zusatztermine vereinbart", lässt der Pfarrer wissen.

Doch all die Freude über die durch die Taufe neu in die Gemeinde Aufgenommenen kann nicht über das Dilemma hinwegtäuschen, das vor Kurzem in den Medien thematisiert wurde: "Den Kirchen laufen die Mitglieder weg."

Mehr als eine halbe Million Menschen haben nach Angaben von EKD und Katholischer Bischofskonferenz den beiden großen Kirchen deutschlandweit im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Und auch in Eberbach waren es nach Auskunft von Gero Albert "so viele wie noch nie": 67 Menschen seien hier aus der evangelischen Kirche ausgetreten, "fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor".

Zusammen mit 69 Verstorbenen ergibt dies für 2019 einen Verlust von 136 Mitgliedern, dem mit 37 Taufen und sieben Kircheneintritten insgesamt lediglich 44 Neuzugänge gegenüberstehen.

Wie wird auf Kirchenaustritte in Eberbach reagiert? "Wir schreiben immer einen Brief, manchmal gibt es auch noch ein Gespräch", sagt Albert.

Worin er die Gründe für die massive Austrittswelle sieht? "Die Institution Kirche wird von vielen kritisch gesehen, wobei sie den Glauben an sich eigentlich gut finden", weiß er.

Ein zweites Argument für den Kirchenaustritt sei die Kirchensteuer. "Die Leute wollen selbst entscheiden, wofür sie das Geld ausgeben."

Als dritten Grund sieht er eine "inhaltliche Entfremdung der Leute vom Glauben". Um dieser entgegenzutreten, biete man zum Beispiel Glaubenskurse an. Im Gemeindebrief, den alle evangelischen Haushalte Eberbachs regelmäßig erhalten, sieht Albert eine weitere Möglichkeit, den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten.

Ganz wichtig sei auch das persönliche Gespräch. Begegnungsmöglichkeiten ergäben sich etwa bei den Gesprächen anlässlich der "Casualien" wie Taufen, Hochzeiten und Bestattungen oder bei Elternabenden im Rahmen der Konfirmationsvorbereitungen.

Doch nicht nur die evangelische Kirchengemeinde mit ihren 5.095 Christen (Stand Ende 2019) leidet unter Mitgliederschwund. Bei Eberbachs 4.076 Katholiken standen im vergangenen Jahr 22 Taufen und zwei Eintritten 40 Austritte und 48 Sterbefälle gegenüber.

"Bei uns sollten in den zurückliegenden Monaten acht Kinder getauft werden", berichtet der katholische Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Edith Stein, Pavo Ivkic. Drei Taufen konnten nach Ende des Corona-Lockdowns inzwischen stattfinden. Die übrigen wurden verschoben, "bis größere Familienfeiern wieder möglich sind".

Auch in der katholischen Gemeinde werden alle, die aus der Kirche austreten, per Brief kontaktiert. Doch kaum jemand reagiere darauf oder nehme das darin mitgeteilte Gesprächsangebot an.

"Wenn ich die Leute kenne, versuche ich sie direkt anzusprechen", sagt Ivkic. Doch die meisten Austrittswilligen hätten zuvor kaum Kontakt zur Gemeinde gehabt. Als Gründe, der Kirche den Rücken zu kehren, vermutet auch Ivkic zum einen die Kirchensteuer. Andererseits sieht er einen allgemeinen gesellschaftlichen Wandel als Ursache: "Viele Menschen haben heute andere Prioritäten und können in dieser Hektik-Gesellschaft mit Dingen wie Meditation oder Kontemplation nichts mehr anfangen."

Auch sei vieles, was die Kirche biete, vernachlässigt worden, wie zum Beispiel das Bußsakrament: "Würde man das pflegen, gäbe es vielleicht weniger Bedarf an psychologischer Betreuung." Außerdem biete die Kirche Struktur, vom Tagesablauf bis zum Kirchenjahr. "Dreimal täglich läuten die Glocken und laden zum Gebet – das wurde völlig vernachlässigt." Was tut die katholische Kirche, um dem Austrittstrend zu begegnen? "Die Kirche versucht sich einzulassen auf die Probleme und Wünsche der Zeit", sagt Ivkic. "Aber es wird keinen schnellen Wandel geben."

Wie muss Kirche sein, um für die Menschen heute attraktiv zu sein? "Ihre Sprache muss verständlich sein", sagt Gero Albert, "um so die Schätze des Glaubens wiederzuentdecken und zu heben". Die verstärkte Nutzung von Online-Angeboten kann er sich vorstellen, "als Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die nicht unbedingt sonntags in die Kirche kommen". Und "Kirche soll die Möglichkeit bieten, Fragen zu grundsätzlichen Dingen des Lebens zu teilen und Antwortversuche zu wagen."

Kann die Corona-Krise eine erneute Zuwendung zur Kirche bringen? "Das glaube ich eher nicht", meint Albert. "Aber vielleicht bringt es manche ja doch neu zum Nachdenken." "Aus jeder Krise kann man viel lernen", ist Pavo Ivkic überzeugt. "Vielleicht hilft sie uns, wieder zu sehen, dass unsere Gemeinschaft einen tragenden Grund hat."