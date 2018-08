Von Marcus Deschner

Eberbach/Oberzent-Schöllenbach. Gut gelungen ist der badisch-hessische Brückenschlag in Schöllenbach. Darin waren sich alle bei der offiziellen Übergabe der neuen Euterbachbrücke am Dienstag einig. Mit dabei waren unter anderem die beiden Bürgermeister Peter Reichert und Christian Kehrer, Tiefbauamtsleiter Timo Mechler, Franz Röchner als Vertreter des Odenwälder Landrats, der Leiter des Amts für Bodenmanagement in Heppenheim, Thomas Knöll sowie Verfahrensleiter Thomas Fabian.

Das neue Bauwerk liegt zu 90 Prozent auf hessischem Gebiet, die östlichen Widerlager der Brücke befinden sich auf badischer Seite. Notwendig geworden war der Neubau, da die an gleicher Stelle gelegene Vorgängerbrücke aus dem Jahr 1966 nur für eine Belastung von 18 Tonnen ausgelegt war und aus Sicherheitsgründen seit einigen Jahren mit Stahlsprießen abgestützt werden musste.

Die Erneuerung fand im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens Kailbach-Schöllenbach statt und wurde kräftig gefördert. Von den Gesamtkosten in Höhe von 260.000 Euro gibt es 65 Prozent als Zuschuss, den Rest teilen sich die Städte Oberzent und Eberbach. Die reinen Baukosten schlugen mit 235.000 Euro zu Buche, die Ausgaben für Planung und örtliche Bauüberwachung lagen bei knapp 25.000 Euro.

Verfahrensleiter Fabian sprach bei der Begrüßung der Gäste an der Brücke von einem "spannenden, da länderübergreifenden Projekt". Die Zusammenarbeit mit beiden Städten habe trotz doppelten bürokratischen Aufwands einwandfrei geklappt. Fabian erinnerte daran, dass der Brückenneubau bereits 2012 ins Auge gefasst, zunächst aber wieder zurückgestellt worden sei.

2014 habe es dann "Probleme" mit der Bachüberquerung gegeben und man habe die Brücke mit Stahlsprießen abgestützt. Das habe freilich kein Dauerzustand bleiben können. Dann habe man die neue Brücke eigentlich schon 2017 in Betrieb nehmen wollen, den Termin aber nochmals verschoben. Denn an der Straße in Richtung Kailbach sei der Hang unter Vollsperrung saniert worden, und man habe den Fahrzeugverkehr nicht zusätzlich belasten wollen.

Schließlich sei der Bau im April dieses Jahres gestartet, Autos hätten bereits Ende Juni wieder über das nun für 30 Tonnen Achslast ausgelegte Bauwerk fahren können. Statiker Heiko Stumpf nannte technische Daten und wies darauf hin, dass nun auch ein besserer Kurvenradius geschaffen worden sei, denn früher sei immer mal wieder ein Lastwagen an der Dachkante eines benachbarten Hauses "hängen geblieben".

"Dieser Brückenneubau sei auch ein Stück weit Förderung des ländlichen Raumes", betonte Amtsleiter Thomas Knöll. Darüber könnten nun auch wieder schwere Holzlaster rollen. "Was gibt’s Schöneres, als Brücken zu schlagen", freute sich Peter Reichert und hoffte, "dass die Brücke wieder viele Jahre hält".

"Möge sie gut verbinden", drückte Amtskollege Christian Kehrer seine Hoffnung aus und dankte dem Amt für Bodenmanagement. "Die Brücke hat große Bedeutung für die Einwohner", versicherte Landrats-Stellvertreter Franz Röchner. Schöllenbachs Ortsvorsteher Martin Pollack richtete Dank an den langjährigen früheren Bürgermeister Thomas Ihrig, der das Ganze maßgeblich angestoßen habe. "Der Bau ist gut gelaufen", sprach auch Friedrichsdorfs Ortsvorsteher Harald Friedrich Lob aus.

"Eine Brücke verbindet vor allem Menschen", sagte Pfarrerin Claudia Borck und segnete das Bauwerk. Für die Gäste gab es anschließend einen eigens kreierten Brückenkuchen.