Eberbach/Neuenbürg. (red) Als am 16. Januar dieses Jahres ein aus Waldbrunn kommender Schulbus in ein Geschäftshaus in der Odenwaldstraße kracht, wurden 44 Menschen zum Teil schwer verletzt, darunter 37 Kinder und Jugendliche. Viele von ihnen sind von dem schrecklichen Unglück traumatisiert, haben seither mit psychischen und physischen Problemen zu kämpfen.

Anfang Juni hatte der ehemalige Strümpfelbrunner Bergmann Lothar Reinhard eine Idee: In Absprache mit der örtlichen Gemeindeverwaltung lud er die Kinder und Jugendlichen mit ihren Angehörigen zu einer Busfahrt nach Neuenbürg südwestlich von Pforzheim ein. In diesem Zentrum eines uralten Bergbaureviers kann man im Besucherbergwerk "Frischglück", in dem ehedem Eisenerz abgebaut wurde, ins Innere der Erde eindringen und sich einen Eindruck von der bergmännischen Arbeitswelt vergangener Zeiten verschaffen.

Unterstützt von der Volksbank Neckartal, der Kur-Apotheke Vogel und dem Gasthaus "Odenwald", in einem Bus des Mudauer Unternehmens Mechler, das die Linie 821 zwischen Waldbrunn und Eberbach im Auftrag der DB Regio bedient, machte sich eine fast 60-köpfige Gruppe auf den Weg in den Nordschwarzwald.

Unternehmer Achim Mechler hatte den Bus kostenlos zur Verfügung gestellt und setzte sich selbst ans Steuer. Mit dabei war auch der stellvertretende Bürgermeister und Strümpfelbrunner Ortsvorsteher Paul Scholl.

Am Bergwerk angekommen, wurde die Gruppe von Jürgen Härter von der Arbeitsgemeinschaft "Frischglück" willkommen geheißen. Ausstaffiert mit Schutzhelmen und Umhängen, wurden die jungen Menschen mit Angehörigen und Betreuern von Härter und seinem Team grüppchenweise durch die Stollen geführt, durften eintauchen in die historische Bergmannswelt und schließlich in der Stollenschänke einkehren. Dieser Ausflug, da waren sich am Ende alle sicher, wird ihnen lange in Erinnerung bleiben.