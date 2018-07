Eberbach. (me) Die Postbank zieht sich Mitte November mit ihrer Filiale aus Eberbach zurück. Die Post zieht in die Obere Badstraße um. Das teilte die Pressestelle der Postbank mit Hauptsitz in Bonn m heutigen Freitag mit. Die Filiale in der Bahnhofstraße öffnet letztmals am Mittwoch, 14. November. Postbankkunden, die sich danach ausführlich beraten lassen wollen, müssen nach Mosbach oder einen Beratungstermin zuhause vereinbaren. Kostenlos Bargeld abheben können sie in Eberbach noch an der Shell-Tankstelle oder an Supermarktkassen.

Der Post- und Paketdienst bleibt erhalten, zieht aber in die Altstadt um. Laut Postbank plant die Deutsche Post zeitgleich zur Schließung Mitte November die Eröffnung einer neuen Partnerfiliale im früheren Schlecker-Markt in der Oberen Badstraße 18-20.