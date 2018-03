Eberbach/Hirschhorn. (cum) Wie störend der Lärm an Deutschlands meistbefahrenen Bahnstrecken ist, versucht das Eisenbahn-Bundesamt herauszufinden. Dazu hat es einen Lärmaktionsplan erstellt, an dem sich die Bürger beteiligen konnten. Im vorigen Jahr machten fast 38.000 in ganz Deutschland mit, darunter 18 Hirschhorner und 17 Eberbacher. Woran sich die Anwohner im Neckartal am meisten störten, war der nächtliche Güterverkehr. Seit Mitte Januar liegt der Aktionsplan vor, auf dessen Grundlage die Lärmbelastung an Bahnstrecken gesenkt werden soll.

Nun geht das Verfahren in eine weitere Runde: Bis Mittwoch, 7. März, ruft die Eisenbahnbehörde wieder zum Mitmachen auf. Dieses Mal geht es in acht Fragen vor allem darum, was das Bundesamt am bisherigen Verfahren und am bislang vorliegenden Lärmaktionsplan verbessern kann.

Außerdem will das Amt die Meinung zu den im Plan gemachten Vorschlägen zum Lärmschutz wissen. Die Ergebnisse sollen in die weitere Planung einfließen und wie schon der erste Teil veröffentlicht werden.

Info: Weitere Infos und den Fragebogen gibt es online unter www.laermaktionsplanung-schiene.de.