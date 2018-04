p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 11.0px Helvetica} Ein Generalkonsul beehrt Eberbach nicht alle Tage: der Besuch von James W. Herman am Freitag und Samstag war etwas Besonderes – für beide Seiten. Fotos: Hüll

Von Felix Hüll

Eberbach/Frankfurt. "Ihr könnt aus den Erfahrungen der anderen Bereiche lernen", rät der große Jim Schülern der Theodor Frey Schule. Der Mann im schwarz-blau-gelben Radfahrertrikot, der mit einem strahlenden Erdnussfarmergrinsen lachend vor ihnen sitzt, ist eigentlich US-Karrierediplomat und leitet noch bis Juni das weltweit größte US-amerikanische Konsulat, die Vertretung in Frankfurt.

In Eberbach will US-Generalkonsul James W. Hermann auf einer Abschiedstour durch sein Zuständigkeitsgebiet mit jungen Deutschen über ihr Verhältnis zu Amerika und ihre Zukunftspläne sprechen. Weil er dies entlang der Standorte Deutsch-Amerikanischer Institute (Tübingen, Heidelberg) mit einer Neckartalradtour verband, erschien der Diplomat im Sporttrikot sowohl in der Schule wie bereits tags zuvor beim Eintrag ins Goldene Buch Eberbachs im Rathaus.

"Was ist Ihre deutsche Lieblingsspeise?" "Bratwurst - neben mediterraner italienischer Küche"; eigentlich hatten die Theodor-Frey-Schüler in der Berufskollegklasse Fachhochschulreife jeder eine Frage an den US-Vertreter vor bereitet. "Das Problem eines großen Militärs ist, dass Politiker das dann auch irgendwann einsetzen wollen" erklärte Hermann auf eine Frage nach dem aktuellen Säbelrasseln der US-Administration.

Wer von Hermans Begleitpersonal oder den anwesenden Lehrern erwartet hatte, dass sein Besuch ein Tribunal über Trumps Twitterei und die aktuelle US-Außenpolitik werde, sah sich überrascht: zwar kam die eine Frage zur Syrienpolitik und eine weitere zum aktuellen deutsch-amerikanischen Verhältnis, aber - wohl auch der noch ungewohnten Gesprächssituation in einer Fremdsprache geschuldet - den überwiegenden Teil der Unterhaltung bestritt der Generalkonsul seinerseits mit seinen Fragen an die jungen Leute, unterstützt von seiner Gattin LeiLani.

Die Eheleute schilderten, wie sie nach Stationen in Guatemala, Japan, China, El Salvador und Indien Deutschland erlebten. "Wenn Du in Amerika Freunde fragst, sagen sie Dir, die Deutschen sind langweilig, ernst und humorlos." Ganz anders haben sie das Land dann erlebt, sagt Herman. Seine Vorfahren stammen aus Baden-Württemberg, Südhessen und Rheinland Pfalz.

"Und die Deutschen haben nicht nur Humor, sondern auch einen guten Weißwein", berichtete Herman von seiner "größten Überraschung". Das Land sei ja für sein Bier bekannt und dafür, dass der Rotwein schlecht sei, aber ein Riesling müsse nicht wie befürchtet zuckersüß schmecken. Ein weiterer Vorteil des Landes sei die Sauberkeit oder dass es reines Wasser aus der Leitung gebe. "Und Du musst keine Sorge haben, dass Dich jemand mit dem Messer durchs Autofenster abstechen will" ergänzt Gattin LeiLani.

Nach der Beschreibung des diplomatischen Dienstes der USA zeigten sich Eberbacher Schüler interessiert daran, in einem der Konsulate Erfahrungen zu sammeln. Deren Webseite nenne Möglichkeiten, wie man dorthin gelange, so Herman.

Ihn interessierte, welche Wege die jungen Leute bei ihrer weiteren Berufsausbildung gehen wollen: Maschinenbauingenieur, Wirtschaftspsychologe, Produktvermarkter oder (Berufsschul-)Lehrer lauteten die Antworten, aber auch "Weiß noch nicht". Wichtig scheint dem Diplomaten die Erkenntnis, dass man mit einer möglichst soliden Ausbildung Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen sammelt

Und dann kam doch noch der Werbeblock der US-Regierung: "Deutschland ist nicht perfekt. Amerika ist nicht perfekt. Wir sehen in beiden Ländern Dinge unterschiedlich. Ich denke, es ist eine Herausforderung für Eure Generation, Eurerseits die Dinge in Deutschland gut zu organisieren".

Mit diesen Worten verließ Jim Herman die Schüler, sprach noch in einer Lehrerrunde mit den Pädagogen der Berufsschule um Leiter Martin Staniczek und mit der zweiten Vorsitzenden des Freundeskreises Eberbach-Ephrata, Anne-Kathrin Schmehling, der stellvertretenden Schulleiterin des Eberbacher Hohenstaufen-Gymnasiums.

Tags zuvor hatte sich James W. Herman bei Bürgermeister Peter Reichert ins Goldene Buch der Stadt Eberbach eingetragen; Stadtführer Eugen Emmig führte das Diplomatenehepaar und seine Entourage zu den Eberbacher Plätzen mit Bezug zur Partnerstadt Ephrata (Pennsyilvania) und erläuterte die bis ins frühe 18. Jahrhundert zurückreichende Verbindung durch den ausgewanderten Bäcker und pietistischen Prediger Johann Conrad Beissel.

