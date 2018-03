Von Christofer Menges

Eberbach. Die Wildschweine wühlen sich in Eberbach munter weiter durch Gärten und dringen inzwischen auch bis weit in die Stadt vor. Am Wochenende waren sie in einem Vorgarten im Schafwiesenweg unterhalb des Ohrsbergs zugange. Dort verrichteten sie ihre nächtlichen Erdaushubarbeiten.

Vom Ergebnis ließ uns eine Leserin ein Foto zukommen. Dabei hätten die Schwarzkittel im nahen Neubaugebiet im Wolfsacker und Schafacker, in dem ohnehin gebuddelt wird, eine großzügige Spielwiese gehabt und, indem sie den Baggerfahrern etwas Arbeit abnehmen, noch einen Erschließungsbeitrag leisten können - so war der Erdaushub an falscher Stelle.

Aber man sagt den Schweinen ja nach, dass sie lernfähig seien. Vielleicht klappt es beim nächsten Mal.