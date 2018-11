Aus einem über 30 Jahre alten Wohnwagen bauen die Karnevalfreunde Haidebow einen Verkaufswagen. Auch wenn er noch nicht ganz fertig ist, am Eberbacher Weihnachtsmarkt kommt er erstmals zum Einsatz; es gibt Heißgetränke und Spätzle. Foto: privat

Haidebowland/Eberbach. (mabi) Seit Sommer bauen die Karnevalfreunde Haidebow am dritten Wagen in ihrem Fuhrpark. "Neben unserem Anhänger für die Faschingssaison, (ein ehemaliges Schaustellerfahrzeug) und unserem rollenden Vereinsheim (ein früherer Waldarbeiterwagen) ist seit Aschermittwoch der dritte Anhänger in unserem Bestand: ein ausrangierter Wohnwagen", freut sich Vorsitzender Joachim Banschbach.

Aus dem über 30 Jahre alten Wohnwagen soll ein Verkaufswagen werden. Dieser wird am Eberbacher Weihnachtsmarkt (Start am Freitag, 30. November, ab 16 Uhr, Neuer Markt), am Apfeltag und gegebenenfalls künftig noch auf weiteren Veranstaltungen eingesetzt.

Banschbach: "Nachdem wir uns im Jahr 2016 nach zehn Jahren aus dem Partygeschäft zurückgezogen haben, haben wir nach Alternativen gesucht, um die Vereinskasse weiterhin aufbessern zu können". So waren die Haidebower das erste Mal mit einem Pavillon auf dem Eberbacher Apfeltag sowie mit einer geliehenen Hütte auf dem Weihnachtsmarkt vertreten. Da der Pavillon jedoch mittlerweile in die Jahre gekommen ist und die Hütte definitiv viel zu klein für die Zwecke war, mussten sie sich nach etwas anderem umschauen oder "was selber bauen".

"Also haben wir uns entschieden, einen Verkaufswagen zu bauen, da dieser dann später im Einsatz flexibler und schneller sowie nicht so personal- und zeitintensiv aufzubauen ist. Sämtliches Standinventar ist schon verbaut", erklärt der Vorsitzende weiter. Da die Karnevalfreunde Haidebow schon für ihre legendären Motivwägen bekannt sind, wird auch dieser Anhänger natürlich kein 08/15 Teil werden.

Die Haidebower haben den maroden Aufbau des Wohnwagens entrümpelt, vom Fahrgestell getrennt, zersägt und entsorgt. Das Fahrgestell wurde eingekürzt mit zusätzlichen Metallprofilen verstärkt, lackiert, mit extra Stoßdämpfern versehen und neue Reifen wurden ebenfalls aufgezogen. "Hinzu kam dann noch ein Ausschubrahmen für einen Erker", so Banschbach. Der komplette Wagen ist isoliert, die Wände in Ständerbauweise gefertigt und teilweise mit einer Deckelschalung oder Fachwerk verkleidet. Das Dach besteht aus drei Satteldächern und ist mit Bitumenschindel eingedeckt.

Verkauft wird über zwei Klappen, zudem sind eine Tür und zwei Fenster verbaut. Der Wagen ist mit einer Heizung ausgestattet und besitzt feste Anschlüsse für Frisch- und Abwasser sowie für Strom. Ein ausfahrbarer Erker bringt noch zusätzliche Quadratmeter und ein abgetrennter Personalbereich ist auch vorgesehen. Darstellen soll der Verkaufswagen (wenn er mal komplett fertig ist) eine "Sägemühle, mit Wasserrad Gattersäge, Transmission… selbstverständlich im Haidebow-Style, dass heißt alles in Bewegung".

Zur Premiere am Eberbacher Weihnachtsmarkt, wird das neue Gefährt jedoch noch nicht ganz fertig, aber bezugsfertig sein. Unter anderem servieren die Karnevalfreunde am kommenden Wochenende wieder verschiedene Heißgetränke und Käsespätzle. Unterstützt werden die Karnevalisten bei diesem Verkaufswagenprojekt von verschiedenen Firmen; zudem stellten laut Banschbach auch einige Mitglieder nicht nur ihre "Man-Power", sondern auch Maschinen und einiges an Material zur Verfügung.

Gleich nach dem Eberbacher Weihnachtsmarkt geht’s dann mit dem Bau des Faschingswagens für die kommende Kampagne los. Außerdem wird noch an der Homepage gearbeitet; "Nach einem Anbieter- und Serverwechsel wird diese komplett überarbeitet und ist deshalb seit einiger und noch für einige Zeit nicht erreichbar", so Banschbach.