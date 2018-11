Eberbach. (cum) Mit Weihnachtsliedern, gespielt von vier Bläsern des Fanfarenzugs, wurde am Freitagabend der Eberbacher Weihnachtsmarkt eröffnet. Trotz des anfangs noch nasskalten Wetters zog es etliche zum vorweihnachtlichen Budenzauber auf den Neuen Markt. Die Zahl der Stände, die Glühwein, Punsch, Bratwurst und andere Leckereien sowie selbst Gebasteltes und Gestricktes anbieten, wuchs in diesem Jahr auf 21. Bürgermeister Peter Reichert wünschte den Gästen, dass sie die Weihnachtszeit bewusst erleben und auf dem Markt in Advents- und Weihnachtsstimmung kommen werden. Nach der Eröffnung ging es von der Bühne zum nahen Rosenturm. Der leuchtet in diesem Jahr erstmals als überdimensionale Adventskerze.

Info: Am Samstag hat der Eberbacher Weihnachtsmarkt von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Um 11 Uhr zeigt die Steige-Grundschule ein Kindermusical, um 12 Uhr kommt das Christkind. Am Sonntagmittag spielen um 12 Uhr die Jazz-Kids, um 17 Uhr zum Ausklang der Fanfarenzug. Der Nikolaus kommt am Samstag und am Sonntag nachmittags.