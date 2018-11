Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Für mich ist meine Arbeit meine Leidenschaft. Sie ist eine Kunst, in der ich meine Kreativität ausleben kann", sagt Michelle Seipp. Mit ihrer Arbeit hat es die 22-jährige Visagistin jetzt bis zum Finale der Deutschen Make-up-Meisterschaften in München geschafft. Gemeinsam mit neun anderen wurde sie ausgewählt und belegte den siebten Platz. Natürlich hätte sie sich auch über einen der ersten drei Plätze gefreut (den ersten Platz belegte der einzige teilnehmende Mann), aber enttäuscht ist sie keinesfalls: "Es war super, überhaupt im Finale dabei sein zu dürfen." Die anderen neun Teilnehmer waren alle älter, "und fast alle sind hauptberuflich als Visagisten tätig".

Seipp hat nach dem Realschulabschluss in Eberbach im Jahr 2012 eine Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert. Seither arbeitet sie hauptberuflich in der Branche in Eberbach. Ihren Abschluss zur Visagistin hat sie zusätzlich genau vor zwei Jahren im November 2016 in Sandhausen abgeschlossen. Seitdem arbeitet sie nebenberuflich als mobile Visagistin.

Vorrangig schminkt sie Bräute, "aber es gibt auch Frauen, die zu Geburtstagen oder zu einer anderen Einladung oder Veranstaltung besonders schick aussehen wollen". Seipp hat ihr Hobby zum Beruf gemacht: "Ich war schon als kleines Kind von Lippenstiften und sämtlichen Schminkutensilien fasziniert." Im Schminken liegt übrigens auch der Fokus einer Visagistin, während eine Kosmetikerin den Schwerpunkt in die Hautpflege legt.

Wie viele Bewerbungen insgesamt bei der Jury in München eingegangen sind, weiß die Eberbacherin nicht. Sicher ist aber, dass diese aus ganz Deutschland kamen und dementsprechend die Anzahl wohl auch recht groß war. Als Bewerbung galt es neben einem Schreiben mit Lebenslauf und "Erstellungsprofil" auch drei Fotos einzusenden: Model ungeschminkt und Model nach dem Make-up- Styling, einmal mit geöffneten und einmal mit geschlossenen Augen.

Das alles noch zum Thema: "Ultra Violett", der Farbe des Jahres 2018. In der Bewerbung schrieb Seipp über die Farbe: "Ein ausgewogener, dramatischer und provokativer Lilaton... richtig bäm!... laut und stark". Und Seipp animierte die Jury, die Fotos vielleicht mit dem Lied "Purple Rain" auf sich wirken zu lassen.

Als Model stand Diana Hase bereit, ein Profi. Die Fotos hat dann ebenfalls ein professioneller Fotograf gemacht, "das war Pflicht". Im August hat sich Seipp mit ihrer Mappe beworben, Mitte September kam die Einladung nach München für Ende Oktober. Ein ganzes Wochenende verbrachte sie dort, "samstags war ich auf der Beauty-Messe, sonntags war dann der Tag der Deutschen Meisterschaften. "Wir durften einen ganzen Fanclub von zehn Personen mitbringen", erzählt Seipp lachend. Und so waren ihr Freund und ihre Eltern sowie weitere Freunde dabei.

"Ich war total aufgeregt", gibt Seipp zu. Dazu kam der "Konkurrenzdruck". "Bis auf den einen Mann waren das eben alles richtige Mädels. Jede andere wurde gemustert, von oben bis unten. Und immer wurde nach den anderen geschaut."

Die Anspannung ließ allerdings nach, sobald Seipp mit der Arbeit an ihrem Model begann. "Ich hatte eine Stunde Zeit. Und wir haben vorher nur einmal geübt. Aber die Zeit hat super gereicht, und ich habe alles andere ausgeschaltet, als es losging." Vor allem aber habe sie nicht gezittert, was unter Druck schon mal passieren kann. Und wenn so ein Stift im Gesicht verrutscht, kann das natürlich verheerende Folgen haben.

Das Model wurde zuerst auf Permanent-Make-up gecheckt, "das hätte Punktabzug gegeben". Dann musste, wie auf dem eingereichten Foto, das Make-up themengerecht kreiert werden, wobei "leichte Veränderungen" erlaubt waren. Die Jury bewertete Grundierung, Rouge, Augen, Mund, Gesamteindruck und Schwierigkeitsgrad. Wobei der Gesamteindruck nicht so viel gezählt habe, wie der Rest.

Auch die Hochsteckfrisur bei dem Model hat Seipp selbst kreiert: "Ich habe dazu Seminare belegt". Kleidung hat die Eberbacherin selbst gewählt und auch die Steine am Hals selbst geklebt. Die Farbe "Ultra Violett" erinnert sie auch an die unendlichen Weiten des Nachthimmels, dort "schimmern die Sterne ja auch". Nach der Stunde Arbeit unter den wachen Augen der Jury war Seipp "erleichtert und auch zufrieden" - auch mit dem siebten Platz.

Abgeschlossen ist das Ganze für die junge Eberbacherin allerdings noch lange nicht, sehr oft ist sie weiter auf Tour und besucht Fortbildungen; "Die Trends ändern sich ständig". Zum Üben müssen unter anderem vor jeder Party ihre Schwester und ihre Freundinnen "herhalten". Seipp liebt ihren Beruf jeden Tag aufs Neue.

Bei ihrer Arbeit geht es ihr nicht nur um das perfekte Make-up, sondern auch um den Menschen, der sich dahinter verbirgt. "Meine Leidenschaft lag schon immer darin, mit einem professionellen Make-up und meiner Kreativität die Vorzüge der natürlichen Schönheit hervorzuheben und kleine Makel zu kaschieren."

Und für die nächsten Deutschen Make-up-Meisterschaften wird sich sicher auch die Eberbacherin Michelle Seipp wieder bewerben.