Die Vertreter von Eberbacher Werbegemeinschaft, Kulturlabor und der Autohäuser freuen sich auf das Sommerfest am 6. Juli. Foto: Peter Bayer

Eberbach. (by) Irgendwie gehört es inzwischen zum Sommer dazu: das Sommer-Straßenfest der Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG). Am Freitag, 6. Juli, findet es bereits zum elften Mal statt.

Offene Geschäfte, Livemusik, Autoschau und diverse Aktivitäten laden die Eberbacher an diesem Tag zum abendlichen und nächtlichen Bummeln in der Altstadt ein. Die Bahnhofstraße ist an diesem Tag ab 14 Uhr für den Aufbau gesperrt.

"Es gibt ein umfangreiches Programm", verspricht Dietrich Müller, Vorsitzender der Eberbacher Werbegemeinschaft. Die Aktivitäten erstrecken sich über Bahnhofstraße West und Ost, Hauptstraße und Neuer Markt. Auf letzterem findet eine Schau von vier Autohäusern statt. Dazu spielt das Duo Sunny Side Up.

Die Geschäfte werden an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet haben. Die Musik spielt bis 23 Uhr. Das Kulturlabor hat die Band "Blues Hotel" engagiert, die am Bahnhofsplatz unter der Platane spielen wird.

Mit dabei sind an diesem Tag auch wieder die Zumba-Kids. Sie treten um 19 und 20 Uhr in der Bahnhofstraße auf.