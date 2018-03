Von Peter Bayer

Eberbach. Der Ostermarkt ist nach wie vor attraktiv, hat nichts von seiner Anziehungskraft verloren, so Roland Schilling vom Lions-Club Eberbach bei der Pressekonferenz am Dienstag. Sogar aus Gemmingen, Iserlohn und Düsseldorf kommen Aussteller nach Eberbach, um am Wochenende 10./11. März ihr Kunsthandwerk zu präsentieren. Doch an diesem Sonntag ist in Eberbach weitaus mehr geboten: verkaufsoffener Sonntag, Livemusik und Sanierungsmobil (siehe Extraartikel) sollen nicht nur die Eberbacher, sondern auch viele Gäste in die Innenstadt locken.

Der Ostermarkt ist weit mehr als nur Ostereier in allen möglichen Farben und Größen oder Osterhasen aus Schokolade oder Holz. 62 Aussteller präsentieren im großen Saal der Stadthalle und auf der Empore auf über 1000 Quadratmetern kreatives Kunsthandwerk. Die Verantwortlichen des Eberbacher Lions-Clubs - sie richten den Ostermarkt bereits zum siebten Mal aus - haben einmal mehr Wert auf ein gemischtes Sortiment gelegt. So sind 15 neue Aussteller dabei. Mit ihnen soll an beiden Tagen, jeweils von 10 bis 18 Uhr, noch mehr Abwechslung und neuer Schwung in die Ausstellung kommen.

Eröffnet wird der Ostermarkt am Samstag, 10 Uhr, von Bürgermeister Peter Reichert. Er steht diesmal unter dem Motto "Mit 1000 und mehr Ideen in den Frühling". Neben bewährten Ausstellern aus Eberbach und der Region öffnen manche Kunsthandwerker zum ersten Mal hier ihre Schatztruhen. Martine Rüdinger aus Grassellenbach zeigt "Kunsthandwerk aus Afrika": Bronzefiguren, Handtaschen oder Kleinmöbel. Mit dem Erlös wird ein Projekt junger Leute im westafrikanischen Burkina Faso unterstützt. Bei Herta Johe aus Reichelsheim gibt es Erzeugnisse vom Bauernhof aus eigener Herstellung, bei Familie Messow aus Kronberg fluoreszierende Acryl-3D-Bilder. Osterhasen aus Holz für drinnen und draußen gibt es am Stand von Jens Schlawin aus Dormettingen.

Die Bewirtung hat an beiden Tagen der Lions-Club übernommen. Es gibt Getränke, kleine Snacks, Kaffee und Kuchen. In der Kaffee-Ecke kann man sich ausruhen und ins Gespräch kommen.

Am Sonntag ist in der Innenstadt einiges geboten. Von 12.30 bis 17.30 Uhr lädt die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) zum Bummeln am verkaufsoffenen Sonntag ein. Auf dem Lindenplatz gibt es ein Kinderkarussell. Eine Ausstellung des Autohauses Dillmann auf dem Leopoldsplatz ist laut EWG-Vorsitzendem Dietrich Müller "verbindendes Element" zwischen Stadthalle und Bahnhofstraße. Für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird an diesem Tag von 8 bis 18 Uhr nur die Bahnhofstraße Ost - zwischen Michaelskirche und Friedrichstraße - sein.