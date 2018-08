Eberbach. (jbd) Er war mit dem Malerfürsten Franz von Lenbach befreundet und mit dem Max-und-Moritz-Erfinder Wilhelm Busch: Rudolf Epp. 1834 in Eberbach geboren, brachte er es in München zu Ansehen und Wohlstand. Er starb dort 1910.

Das städtische Museum widmet ihm im Moment eine umfassende Werkschau mit um die 130 Bildern, die bislang ohne Beispiel ist. Eine Auswahl von Epps Arbeiten und allem, was darauf zu sehen ist, stellen wir in den kommenden Wochen vor.

Die Heidelberger Kunsthistorikerin Dr. Sigrun Paas, maßgeblich verantwortlich für das Zustandekommen der Schau, kennt den Eberbacher Maler aus dem Effeff und greift zur Feder, um Epps Bilderwelt nahezubringen:

„Als Rudolf Epp vor 184 Jahren zur Welt kam, freuten sich seine Eltern – er war nach der Geburt eines Mädchens der erste Sohn in der jungen Familie. Sein Vater Johann Jakob Epp (1809-1877) war Maurer und Tünchermeister, seine Mutter war die Tochter des Neckarwimmersbacher Lehrers und hieß Eva Katharina Rottengatter (1808 – 1858).

Für Epps Vater stand fest, dass der Sohn einmal das Maurer- und Tünchergeschäft übernehmen würde, das war Familientradition. Sein Großvater hatte schon das damalige Eberbacher Rathaus gebaut. Aber es kam anders.

Bald merkte man, dass der Junge wunderbar mit dem Zeichenstift umgehen konnte, vor allem in der Schule fiel das seinem Lehrer auf. Mit 17 wurde er deswegen nach Darmstadt geschickt auf eine Zeichenschule, die der hessische Großherzog eingerichtet hatte.

Als dann der badische Großherzog ebenfalls eine Kunstschule in Karlsruhe eröffnete, konnte Epp dort weiterstudieren. Er wählte die Figuren- und die Landschaftsmalerei. Nach Abschluss seines Studiums zog es Epp nach München. Die bayerische Hauptstadt galt zu dieser Zeit als die beste Kunststadt in Deutschland.

Es gab gute Lehrer an der Akademie und außerdem interessierte Kunstsammler. Man konnte Geld verdienen und reich werden, wie Epps Freund Franz Lenbach, der den Reichskanzler Otto von Bismarck porträtierte und dadurch Zugang zum deutschen Hochadel erhielt – und viele Porträt-Aufträge. Mit dem Geld der Reichen baute sich Lenbach eine große Villa, in der sich heute ein berühmtes Museum befindet: das „Lenbach-Haus“.

In München lernte Epp viele Künstler kennen, und er heiratet vier Jahre nach seiner Ankunft Katharina Steibl, die Tochter eines Schreinermeisters, mit der er vier Kinder hatte. Sie war zehn Jahre jünger als er. 1867, im Jahr seiner Eheschließung, malte Epp sein einzig bekanntes Selbstbildnis, 71 mal 59 Zentimeter groß und in Öl.

Es zeigt ihn sehr gerade aufgerichtet, mit erhobenem Haupt etwas von oben auf den Betrachter herabblickend. Sein fülliges, rotbraunes Haar ist zurückgekämmt. Trotz der Dreiviertel-Ansicht des Kopfes, in der die rechte Gesichtshälfte fast im Schatten verschwindet, kann man so seine hohe, breite Stirn sehen – als Hinweis auf das Geistige, Geniale, Künstlerische in ihm. Unter den kräftigen Augenbrauen blickt der Künstler ernst aus dem Bild.

Die Nase ist schmal und lang, unter der Nasenspitze wächst ein üppiger Vollbart, der kaum den Mund frei lässt. Die Kleidung ist sehr zurückhaltend: weißer Hemdkragen und rote Schleife statt Schlips schaffen den nötigen Kontrast zum dunklen Anzug, in welchem der Körper des Künstlers mit dem ebenfalls dunklen Bildhintergrund verschmilzt.

Eine solche Frisur und ein solcher Bart waren damals Mode und wurden von vielen Männern getragen, zumal von Künstlern. Auch Franz Lenbach oder dessen guter Freund Wilhelm Busch, Erfinder von „Max und Moritz“, trugen solch üppige Bärte.

Rudolf Epps Erscheinung wirkt trotz des mächtigen Bartwuchses sehr gepflegt, der strenge Gesichtsausdruck hat etwas Herrisches. Mit seinen 33 Jahren ist er sich seines Könnens wohl bewusst, an dem er lange hart gearbeitet hat. Bald würde er berühmt und wohlhabend sein.“

Update: 30. Juli 2018, 18.26 Uhr