Von Lydia Kwiatkista

Eberbach. Was zaubern Eberbacher Köche ihren Gästen an heißen Sommertagen auf die Teller? Bei Patrick Jung im Hotel Karpfen ist Saltimbocca von der Putenbrust mit Gemüse-Caponata und Rosmarin-Gnocchi sehr beliebt.

Patrick Jung, 32, verheiratet, ein Kind, stammt aus einer Gastronomenfamilie. Deshalb kannte er die Tücken, die der Beruf des Kochs mit sich bringt: Überstunden, Arbeiten an den Wochenenden und Feiertagen.

"Immer arbeiten, wenn meine Freunde frei haben, war für mich damals unvorstellbar", sagt er. Deshalb entschied sich Jung zunächst für eine Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker.

Doch schon während der Kfz-Lehre merkte er, dass die Arbeit mit Autos eher nicht das Wahre für ihn war. "Mir wollte der Beruf Koch einfach nicht aus dem Kopf gehen", sagt er.

Trotzdem war es Jung wichtig, die angefangene Ausbildung als Kraftfahrzeug-Mechatroniker zu Ende zu bringen. "Etwas handwerkliches Geschick schadet ja nie", schmunzelt Jung. Der Weg zum erfolgreichen Abschluss der zweiten Ausbildung zum Koch erwies sich für ihn als steinig.

"Ich musste zweimal den Ausbildungsbetrieb wechseln, weil es die personelle Situation in den Betrieben verlangte. Für einen jungen Menschen ist so ein Wechsel während der Ausbildung sehr schwer. Letztendlich konnte ich in der Villa Toscana in Leimen meine Ausbildung erfolgreich abschließen", so der heutige Koch Jung.

Nach der Ausbildung hängte er gleich noch seinen Abschluss zum Küchenmeister an der Hotelfachschule in Heidelberg dran. "Ich denke, für mich war das alles so der perfekte Weg", sagt Jung.

Seit 2016 arbeitet er als Küchenchef im elterlichen Betrieb "Zum Karpfen". Zusammen mit drei weiteren Köchen im Team verwöhnt er seine Gäste mit regionalen und gleichzeitig traditionsreichen Speisen.

Seine Kochkünste beschreibt er selbst als heimatverbunden, deftig und vielfältig in ihren Variationen. Jung: " Ich koche gern saisonal, auch mit mediterranen Einflüssen. Vor allem im Sommer verarbeite ich gern saisonales Gemüse und Kräuter wie Zitronenthymian, Basilikum und sonnengereifte Tomaten. In den Herbst und Wintermonaten sind Wildgerichte unsere Spezialität. Ich finde es schön wenn man von allen kulinarischen Einflüssen etwas in die Speisen mit reinnimmt, nur deutsch wäre auch etwas langweilig auf Dauer."

Kartoffelgnocchi seien im Grunde nichts anderes als Kartoffelklöße, sähen aber eleganter aus, sagt Jung. "Alle unsere Speisen sind noch ehrliche Handarbeit. Von Spätzle bis zu den Klößen: Alles wird von Hand gefertigt."

Wie das mit den Kartoffelgnocchi funktioniert, zeigt Jung in seiner Sommerempfehlung "Saltimbocca von der Putenbrust mit Gemüse-Caponata und Rosmarin-Gnocchi". "Es ist ein leichtes Gericht, aber dennoch sehr schmackhaft durch den Parmaschinken. Geflügel wie Pute liegt leicht im Magen, und zusammen mit dem Sommergemüse wie Aubergine, Zucchini, Paprika ist es eine gelungene Sommerkomposition."