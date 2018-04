Wie jedes Jahr wird es auch 2018 den Kinderflohmarkt beim Eberbacher Frühling (dieses Jahr am 12. Mai) geben. Foto: Felix Hüll

Eberbach. Für den Kinder-Flohmarkt am Samstag, 12. Mai, im Rahmen des Eberbacher Frühlings 2018 sollten sich die Interessenten jetzt anmelden. Die Anmeldevordrucke sind in den Schulsekretariaten der Schulen der Stadt Eberbach und in der Tourist-Info zu erhalten sowie ab ab Montag als Download auf der Homepage www.eberbach.de.

Auch in diesem Jahr findet der traditionelle Kinderflohmarkt am Samstag des Eberbacher Frühlings (11. bis 13. Mai) statt. Wie in jedem Jahr dürfen die ausgemusterten Schätze aus den Kinderzimmern zu Geld gemacht werden.

Die Plätze in der Altstadt werden nur an Kinder und Jugendliche vergeben, und es dürfen nur Kindersachen (Kleidung, Spielsachen, Zubehör etc.) und keine Neuwaren, Trödel, Kitsch, Schmuck oder Haushaltswaren verkauft werden. Die Größe eines Standplatzes beträgt drei Meter.

Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Plätze vorhanden sind, entscheidet der Zeitpunkt des Eingangs der Anmeldung. Es besteht kein Anspruch auf einen bestimmten Platz. Damit die Platzeinteilung rechtzeitig erfolgen kann, sind die ausgefüllten Anmeldeformulare bis spätestens Samstag, 21. April, über die Schulsekretariate oder direkt an die Tourist-Info im Eberbacher Rathaus zurückzugeben. Ab Montag, 30. April kann man dann die Platzeinteilung im Internet und im Schaukasten vor der Tourist-Info auf dem Leopoldsplatz einsehen.