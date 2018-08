Ihr Balkonreich mit dem auffallend orangefarbenen Geländer liegt direkt an der Neckarstraße. Barbara Bart erlebt hier die Vor- und Nachteile des Stadtlebens hautnah. Aber "man kann sich ja konditionieren". Foto: Biener-Drews

Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Die alte "Rose" ist auf Augenhöhe direkt gegenüber, der romantisch verwilderte Wirtshausgarten liegt ihr zu Füßen. Auf ihrem Stammplatz hier oben kann Barbara Bart die Blicke herrlich schweifen lassen: über die im Moment noch geschlossene Häuserzeile des Neuen Markts zum Turm der Michaelskirche, weiter links zum Rosenturm, im Hintergrund Neckarwimmersbach, wo die Eberbacherin noch Blickkontakt zu jenem Haus hält, in dem sie bis vor drei Jahren gewohnt hat.

Am anderen Ende des Tischs, wo Ehemann Karl gewöhnlich Platz nimmt, ist man dem Neuem Markt, der Neckarstraße zugewandt. Drüben in der Scheffelstraße hatte Barbara Bart noch einen Garten. Sie hat ihn gegen diesen Balkon in der Innenstadt eingetauscht.

Wehmütig? Ein entschiedenes Nein: "Es ist gut, im Alter mitten in der Stadt zu leben", sagt die bald Achtzigjährige lächelnd.

Geräumig ist dieses Balkonien der Barbara Bart, ein aus zwei Loggien zusammengelegter Freiraum mit Holzboden im zweiten Stock eines Neubaus. Geräumig ist auch die Doppelwohnung dahinter, das Ehepaar Bart lebt in der Neckarstraße auf großzügigen 170 Quadratmetern - mit bodentiefen Glasflächen zum Balkon hin, welcher sich seinerseits mit einem transparenten Geländer zum Luftraum der Straße öffnet.

Die orangefarbene Plexiglasscheibe muss man mögen, als Hingucker sucht sie ihresgleichen. Ihretwegen entsteht hier aber auch der Eindruck einer fließenden Verbindung der Wohnung ins Freie bis in den öffentlichen Raum hinein. Als Innenraum bietet dieses Balkonien Schutz, nach außen hin Teilhabe am städtischen Leben - und Bart weiß beide Funktionen sehr gut für sich zu nutzen.

Wenn sich Barbara Bart mit ihrem Charme aus "Ruhrpott-Gewächs und hohem Norden" hier des morgens zu ihrem Tässchen Ostfriesen-Tee niederlässt oder an ihren geliebten "Blumen püddelt", ist sie so sichtbar wie unten am Neuen Markt.

Naja, fast. Aber Bart spielt auch in der Ausstattung ihres Balkonreichs mit diesem Doppelwesen: drinnen wie draußen alles gleich dekorativ arrangiert, draußen wie drinnen unzählige kleine Porzellanfiguren auf Regalbrettern, in sorgsamer farblicher und/oder thematischer Anordnung. Hier draußen sind alle weiß.

"Ich habe einen Dekofimmel", erklärt die 79-Jährige, die früher mal Grundschullehrerin in der Steige war, das Offensichtliche - und kommt dabei wie so oft unglaublich mädchenhaft rüber. "Und alles muss harmonisch sein, auch farblich."

Mit dem auffälligen Balkongeländer hätte Bart also durchaus "ein Problem haben können", wie sie sagt: "Wenn es rot und nicht orangefarben gewesen wäre!"

Für ihren "Dekofimmel" steht hier draußen ein lustiges Sammelsurium aus Vögeln aller Art: ein spitzschnabliger mit staksigen Beinen aus Metall, zwei dicke bunte Gockelhähne und Dutzende Enten, Tauben, Spatzen im Regal. Barbara Bart gönnt sich auch eine ordentliche Portion Kitsch - "das muss sein!".

Micky Maus ist da, eine mit weißem Handschuh huldvoll winkende Queen zaubert sie lachend irgendwo hinterm Stuhl hervor (lässt sie aber auch gleich wieder verschwinden). Ihre Sammlung habe sich so ergeben, spöttelt Bart: "Das war weder gezielt, noch geplant - auf einmal war’s da!"

Überladen ist ihr Balkonreich aber mitnichten. Barbara Bart lässt auch hier ihren Sinn fürs Schöne walten. Auf dem Tisch das silberfarbene Windlicht, der Glaskelch mit den üppigen weißen Blüten, die sich in der Scheibe spiegeln, die Frauenbüste auf kanneliertem Sockel.

In der Pflanzenecke erfreuen Hibiskus, Buchs, Rittersporn und Akelei das Auge, "den Sommer über muss auch immer irgendwas blühen". Ein Kasten voller Blühpflanzen steht in einem schwarz-weiß lackierten Holzständer, der noch aus dem Elternhaus von Karl Bart stammt. Der 90-Jährige, sagt sie, habe das Gestell "schon als Kind erlebt".

Barbara Bart verbringt auch nur Mußestunden auf Balkonien: Tee trinken - aus dem Weltladen, wo sie früher selbst aktiv war - ein Buch zur Hand nehmen, plaudern, wenn Besuch kommt. Ein winziger Wäscheständer ist in den hintersten Winkel verbannt.

Mußestunden, die der Verkehrslärm der Neckarstraße allerdings deutlich verkürzt. Vor ihrem Einzug hier habe sie sich gar keinen Begriff davon gemacht, sagt Bart. Ihr erstes Mal auf diesem Balkon hat sich ihr dauerhaft ins Gedächtnis gegraben: "Ich kam da an mit meinem Teepott und dem Tablett - es war nicht auszuhalten mit dem Krach um die Ohren!"

Inzwischen habe sie sich zwar konditioniert - "man kann das!" - aber taub stellen, wenn etwa sonntags die Motorräder röhren, kann sie sich natürlich nicht. Gelesen wird also meist nur leichtere Kost, und die Gespräche dürfen nicht allzu tief schürfen, "man müsste sich anschreien".

Wenn es zur Neckarstraße hin zu heiß und zu laut wird, dient hinterm Haus dieses "Paradiesgärtchen" zwischen altem Sandsteingemäuer als Rückzugsort. Foto: Biener-Drews

Schlimmstenfalls hat Bart zwar noch diesen Rückzugsort hinterm Haus, den sie "mein Paradiesgärtchen" nennt. Eine von altem Sandsteingemäuer umgebene Oase der Stille und Kühle, in die sie auch flüchtet, wenn spät nachmittags die Sonne gnadenlos auf ihren Balkon knallt.

Doch gibt es sie auch auf ihrem Balkon, diese Momente "himmlischer Ruhe", wenn nur Vogelgezwitscher zu hören ist oder das Plätschern des Regens: "Ein Traum!"

Und nach 22 Uhr, wenn nach Eichendorff die laute Lust der Menschen schweigt, die Straße ruhig daliegt und der angestrahlte Kirchturm diese besondere Stimmung zaubert, erlebt Barbara Bart hier ihre Sternstunden.