Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Der Balkon, der ist für mich ein Stück Freiheit", sagt Traudel Nahm. "Dadurch, dass er so schön geschützt und nicht einsichtig ist, kann ich hier tun und lassen, was ich will." Hinzu kommt der herrliche, freie Blick auf Burghälde und Scheuerberg, über den Neckar hinüber bis hin zum Ledigsberg.

"Da ist immer das Gefühl: Was ist es hier schön!", schwärmt Nahm von ihrem Sommer-Lieblingsplatz. Zwar verfügt das Haus der Nahms im "Ruhbaum" auf der Rückseite auch über eine geräumige Terrasse, doch die wird nur benutzt, wenn die Söhne mit Familien zu Besuch sind, "sie liegt halt direkt zum Berg hin".

So verbringt Traudel Nahm also den Sommer über viele Stunden am Tag auf ihrem rund zwölf Quadratmeter großen Balkon mit dem rustikalen Holzgeländer, dem ovalen Tisch, den bequemen Stühlen und ihrer Liege fürs Mittagsschläfchen. Blumenkästen mit feuerroten Geranien zaubern Farbtupfer ins behagliche Ambiente. Ein Windlicht über, ein Laternchen auf dem Tisch sorgen an lauen Sommerabenden für Wohlfühlatmosphäre.

Vormittags und bis in die frühen Nachmittagsstunden hinein lässt sich hier die Sonne genießen. Und wenn die es wieder einmal gar zu gut meint, schützt eine Markise vor allzu großer Hitze. Ein "Tischle" mit Radio, Büchern und Zeitschriften vervollständigt die Möblierung des " zweiten Wohnzimmers".

Wenn Ehemann Herbert dann des Abends von seiner Firma in Mosbach nach Hause kommt, "dann essen wir meist hier zu Abend". Danach sitzt das Ehepaar oft noch lange bei einer Flasche Wein zusammen im Freien. "Wir lösen beide gern Kreuzworträtsel, ich lese unheimlich gern. Und oft reden wir einfach nur stundenlang miteinander. Dann vermissen wir keinen Fernseher", erzählt Traudel Nahm.

"Diese Abende vermissen wir im Winter sehr." Ob das sommerliche Leben auf "Balkonien" den Urlaub ersetzen kann? Naja, so ein paar Tage Tapetenwechsel gönne man sich schon noch, gesteht sie.