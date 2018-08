Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Man sollte sich gut informieren, welcher Hund in die Familie passt, bevor man sich für den Kauf eines Tiers entscheidet", rät Hundetrainerin Anette Schneider, "sonst kann die Sache richtig schief gehen."

Damit dies nicht geschieht, berät sie potenzielle Hundehalter in spe. Und wenn das ersehnte Haustier dann da ist, steht sie mit Rat und Tat parat, damit sich ein faires Miteinander von Mensch und Hund entwickeln kann.

Seit zwanzig Jahren lebt Anette Schneider in Eberbach, wo die studierte Verhaltensbiologin ihre staatlich anerkannte Hundeschule "Wetnose" betreibt. Angefangen hatte alles, als sie eines Tages mit einem eigenen "Problemhund" aus dem Tierheim bei Hundeschulen schlechte Erfahrungen machte. Stachelhalsbänder und ähnliche rigorose Erziehungsmittel wollte sie nicht für ihr Tier. "Mein Hund soll mir vertrauen, nicht Angst vor mir haben", dachte sie sich.

So absolvierte sie eine anderthalbjährige Intensiv-Ausbildung zur Hundetrainerin, legte entsprechende staatliche Prüfungen ab und bildete sich regelmäßig weiter, um fortan selbst praktische Trainings durchführen zu können.

Seither bietet sie Vorträge, Workshops und Seminare an Volkshochschulen der Region an, in Ludwigshafen betreut sie den Pudelclub. In Eberbach finden Trainingseinheiten an verschiedenen Orten statt, je nachdem was geübt werden soll. Eine Gruppe aus fünf bis sechs Hunden und ihren Menschen trifft sich regelmäßig beim Bolzplatz am Wimmersbacher Weg. Dort werden die Vierbeiner mit allerlei spielerischen Übungen geistig herausgefordert, ihre Aufmerksamkeit und Konzentration soll verbessert und die Teamfähigkeit zwischen Mensch und Tier gefördert werden.

"Niederwildarbeit" mit apportierfreudigen Jagdhunden findet auf dem Breitenstein statt. Das "Man-Trading", das Suchen und Finden von Menschen anhand eines Geruchsartikels, wird in der Eberbacher Innenstadt geübt. Das Giftködertraining erfolgt in der freien Natur.

Und mit Welpengruppen wird neben Übungen für den Grundgehorsam spielerisch die Stadt erkundet: durch Laufen auf verschiedenen Bodenuntergründen etwa, wie Marmor, Asphalt oder Stahl.

Die Hundekinder werden mit steilen Treppen, selbstöffnenden und -schließenden Türen und mit Aufzügen vertraut gemacht. Kleine Sucharbeiten sind zu erledigen, Dinge sind anzustupsen, andere sollen aus der Luft aufgefangen werden. "Ich richte das Programm nach den jeweiligen Hunden aus", sagt Anette Schneider, denn "jeder Hund lernt anders".

Besonders wichtig ist in Schneiders Augen, dass Hundebesitzer lernen, wie ein Hund kommuniziert und was er jeweils ausdrücken will. "Schwanz wackeln heißt nicht immer Freude", weiß die Fachfrau. Informationen für die Hundebesitzer über Ernährung, Impfprogramme oder Entwurmung runden das Erziehungspaket bei ihr ab.

Das A und O ihrer Arbeit ist für die Hundetrainerin der "Respekt vor der Kreatur - vor Hund und Mensch".

Welche Fähigkeiten sollte ein guter Hundetrainer mitbringen? "Geduld als allererstes", weiß Schneider. "Und Motivation natürlich. Wetterfest sollte er sein, eine Top-Ausbildung haben und viel Erfahrung mitbringen."

Damit potenzielle Hundetrainer diesen Kriterien entsprechen, bildet Schneider sie auch selbst aus. Ein Jahr lang kommen dafür die Trainer in spe an drei Tagen im Monat zu ihr nach Eberbach. Zu den Treffen lädt Schneider auch "ganz normale Hundebesitzer" mit ihren Tieren ein. Nach den jeweiligen Theorieeinheiten sollen die künftigen Hundetrainer ihnen dann das Gelernte vermitteln. Dies wird analysiert und besprochen.

Hausaufgaben und Tests vervollständigen die Ausbildung. Und am Ende des Jahres gibt es nach bestandener Prüfung vor einem Amtsveterinär dann das entsprechende Diplom, das es erlaubt, Hund und Mensch miteinander und voneinander lernen zu lassen.