Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Mit einem Gottesdienst in der Eberbacher Kirche St. Johannes Nepomuk und anschließendem Empfang im Pfarrheim wird Pfarrer Matthias Stößer morgen offiziell aus seinem Amt als Leiter der Katholischen Seelsorgeeinheit Neckartal-Hoher Odenwald Edith Stein (SE) verabschiedet. Ab Montag, 16. April, wird sein bisheriger Kooperator Pavo Ivkic die Geschicke der SE bis zur Neubesetzung der Pfarrstelle als Pfarradministrator leiten. Der gebürtige Kroate ist seit September 2006 in der Seelsorgeeinheit tätig und wohnt im Pfarrhaus in Neckargerach.

Herr Ivkic, was kommt da an neuen Aufgaben auf Sie zu?

Bisher war ich nur in der Seelsorge tätig. Jetzt kommen die gesamten Verwaltungsaufgaben dazu. Allerdings arbeite ich da - neben dem Stiftungsrat und dem Pfarrgemeinderat der SE - mit dem Verwaltungsbeauftragten der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden in Obrigheim, Steffen Dimarco, zusammen. Mit ihm treffe ich mich einmal pro Woche. Er kümmert sich um alles, was Finanzen, Gebäude und Rechnungswesen betrifft und bereitet die Stiftungsratssitzungen vor.

Bei nur noch einem Priester in der Seelsorgeeinheit - was wird sich bei den Gottesdiensten ändern?

Die Anzahl der Gottesdienste muss reduziert werden: statt bisher sechs wird es an den Wochenenden vorerst nur noch drei Eucharistiefeiern in der SE geben. Die Zahl der Messfeiern an Werktagen wird von bisher 16 auf 13 im Monat reduziert. Außerdem überlegen wir, die Uhrzeiten der sonntäglichen Eucharistiefeiern nach Pfingsten von bisher 9 auf 9.30 und von 10.30 auf 11 Uhr zu verlegen.

Sie hatten bisher schon eine 100-prozentige Stelle. Wie wollen Sie die Mehrbelastung schultern?

Ich habe mit Diakon Joachim Szendzielorz und den beiden Gemeindereferenten Gregor Kalla und Cäcilia Weisbach ein gutes Team. Auch der Pfarrgemeinderat ist gut eingespielt, die Gemeinde-Teams funktionieren gut. Aber natürlich kommt jetzt speziell auf die Hauptamtlichen mehr Arbeit zu. Und dann sind wir zurzeit auch noch mit der Bearbeitung der Konzeption unserer SE beschäftigt. Außerdem soll ein neues Gebäudekonzept für die Zukunft erstellt werden. Dabei ist zu überprüfen, welche kirchlichen Gebäude tragbar sind und was mit den nicht mehr tragbaren geschehen soll.

Eberbach ist ja Sitz der SE. Werden Sie also während der Übergangszeit im hiesigen Pfarrhaus wohnen?

Nein, ich bleibe in Neckargerach. Das Eberbacher Pfarrhaus soll bis zur Ankunft des neuen Pfarrers renoviert werden. Ich werde aber - nach Bedarf - zu Sprechzeiten in Eberbach sein. Auch werden Telefonate in dringenden Fällen an mich weitergeleitet.

Was schätzen Sie, wann die Stelle des Leiters der SE wieder besetzt werden kann?

Ich hoffe, zum 1. September. Die Stelle wurde bereits ausgeschrieben. Allerdings endet die Bewerbungsfrist am 16. April und bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass sich jemand beworben hätte.

Warum übernehmen Sie nicht dieses Amt?

Ich wurde angefragt, ob ich mich bewerben wolle. Aber ich schließe das aus. Ich denke, für die Gemeinde ist ein Neuaufbruch besser. Ich bin ja schon 12 Jahre hier. Und außerdem möchte ich lieber in der Seelsorge arbeiten. Dafür bin ich geweiht, und nicht um mich um die vielen Verwaltungsaufgaben zu kümmern. Es erfüllt mich mehr in meinem Priesterleben, wenn ich einen Kranken besuche, mit Trauernden spreche, mich mit Eltern über die Taufe ihres Kindes freue, als im Büro Rechnungen zu überprüfen oder meine Zeit mit Sitzungen zu verbringen.

Längerfristig soll es ja - angesichts einer Zahl von aktuell 7152 Katholiken - nur noch einen Priester in der SE geben. Müssen Sie also gehen, wenn ein neuer Pfarrer kommt?

Nein, das muss ich nicht. Allerdings wird die Kooperatorenstelle nicht mehr besetzt, wenn ich gehe. Ich kann aber in Ruhe abwarten, wie ich mit dem neuen Kollegen zurechtkomme und dann entscheiden, ob ich bleiben möchte oder nicht.