Buntes Leben auf Eberbachs Plätzen bis spät in die Nacht verspricht auch die 39. Auflage des Eberbacher Frühlings: von Freitag bis Sonntag läuft das Frühlingsfest, das eine Unmenge an Angeboten von Musik unterschiedlichster Stilrichtungen über Essen, Kinderflohmarkt und verkaufsoffenen Sonntag bereithält. Foto: Stefan Weindl

Eberbach. (KTS/mabi) Von Freitag, 11., bis Sonntag, 13. Mai, ist wieder Feiern angesagt: der 39. Eberbacher Frühling lockt mit seinem Unterhaltungsprogramm.

Über 30-mal wird Livemusik auf den Straßen und Plätzen in der Innenstadt zu hören sein - Volksmusik, Jazz, Swing, Dixieland, Funk, Soul, Rock oder Pop. Viele Vereine und Gruppierungen legen sich mächtig ins Zeug, um die Besucher mit ihrem Bewirtungsangebot zu versorgen.

Eröffnet wird der Eberbacher Frühling am Freitag, 11. Mai, um 18.30 Uhr auf dem Alten Markt mit dem traditionellen Frühlingsliedersingen. Bei Regen wird die Eröffnung ins Foyer der Stadthalle verlegt. Bereits ab 17 Uhr und im Anschluss an die Eröffnung gehört der Alte Markt dem New Orleans Jazz der "Blues-Station-Ramblers". Der Fassbieranstich mit Bürgermeister Peter Reichert ist allerdings erst gegen 19.30 Uhr auf dem Neuen Markt. Danach unterhält dort die "Eberbach Ol´Star Band". Auf dem Leopoldsplatz heizt am Freitag "Gonzo’s Jam" aus Sinsheim ab 20 Uhr mit Rockmusik dem Publikum ein.

Bereits ab etwa 16 Uhr wird am Freitag die Ecke Bahnhof-/Friedrichstraße vom Duo "Sonnenklar" bespielt. Ab 16.30 Uhr startet das Programm des Kulturvereins Depot 15/7 auf dem Lindenplatz.

Den Auftakt macht hier die aus Fürth im Odenwald stammende Singer/Songwriterin, "Salma mit Sahne" bevor es weiter geht mit dem Singer/Songwriter "Tom Hengelbrock" (17.45 Uhr), "Laura Gideon" (19 Uhr, Swag Pop), "The Flims" (20.15 Uhr, Indie-Rock/Pop) und "Klub Erika" (21.45 Uhr, Pop).

Am Samstag findet ab 13.30 Uhr der Kinder-Flohmarkt in der Altstadt statt. Bereits ab 12 Uhr lädt die katholische Kantorei mit ihren hausgemachten Kuchenspezialitäten und Kaffee die Gäste ins Pfarrheim an der Feuergrabengasse ein. Das Museum der Stadt am Alten Markt und das Küferei Museum im Pfarrhof, haben von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Naturparkzentrum-Neckartal-Odenwald eröffnet um 13 Uhr die Sonderausstellung "SchmetterlingReich", die vom 12. Mai bis 29. Juli im Thalheim’schen Haus zu sehen sein wird.

Auf der Bahnhofstraße-Ost ist ab 11 Uhr "Kinder Ritterturnier". "Klick Klack"-Kinderspiele bieten sich von 15 bis 18 Uhr im Ephratahof am Pulverturm.

Auf den Plätzen der Stadt erklingt Samstags wie Sonntags das umfangreiche Angebot unterschiedlichster Musikrichtungen, über das der ausliegende Eberbacher-Frühling-Flyer oder die Webseite www.eberbach.de Auskunft geben. Beim "Verkaufsoffenen Sonntag" von 12.30 bis 17.30 Uhr bieten die Eberbacher Geschäfte am Sonntag, 13. Mai, Spezialitäten und Sonderangebote an.

Auf dem Lindenplatz startet am Sonntag ab 14 Uhr im Rahmen des Musikprogramms die von Depot 15/7 präsentierte "Schulband-Session", an der neben Eberbacher Schulen auch auswärtige Gäste teilnehmen.

Ab 15 Uhr präsentieren die Fußballer der SG Rockenau und die Narren der KG Kuckuck auf dem Neuen Markt ein abwechslungsreiches Programm. Unter Mitwirkung der Tanzabteilung des SV Moosbrunn mit 24 Feet und der Zumba Kids, der Palestra Mixgruppe, der Tanzgruppe Kuckuckseier der KG Kuckuck, einer Türkischen Folkloregruppe sowie der Bauchtanzgruppe um Sahra Habiba. Im Anschluss unterhält ab 18 Uhr die A-cappella-Formation "anders" mit deutscher Popmusik auf die eben etwas andere Art.

Im gesamten Stadtgebiet präsentieren sich während des Eberbacher Frühlings verschiedene Vereine, Firmen und Gruppierungen.