Den Geschmack des Publikums trifft stilsicher Eberbachs Lokalmatador Steampowered Aeroplane am Neuen Markt.

Von Tina Kämmler

Eberbach. Egal ob Jazz, Pop, Rock, Funk, Soul, Dixie, Swing, Blues, Schlager oder Volksmusik - beim Musikprogramm des 39. Eberbacher Frühlings mit weit über 20 Gruppen oder Interpreten wurde für fast jeden Geschmack etwas geboten.

Los ging es am Freitag auf dem Alten Markt mit den Blues Station Ramblers. Die Combo aus sechs im Rhein-Neckar-Raum ansässigen Musikern unterhielt gekonnt mit ihrer Leidenschaft für beschwingte Jazzmelodien. Auch die Gäste der dort ansässigen Gastronomie belohnten die musikalische Untermalung beim Essen mit reichlich Applaus.

Auf dem Lindenplatz eröffnete Liedermacherin Salma mit Sahne aus Fürth im Odenwald das umfangreiche Programm mit einer Vielzahl an jungen Talenten aus Nah und Fern, das vom Team des Vereins Depot 15/7 auf die Beine gestellt wurde. Im Anschluss begeisterte Tom Hengelbrock und seine Band mit Liedern über Liebe und Verlust auf deutsch, mit seiner gefühlvollen und zugleich kraftvollen Stimme hat Tom Hengelbrock, der 2013 im Finale von "Dein Song" stand und schon zusammen mit Andreas Bourani und Philipp Poisel Songs aufgenommen hat, durchaus Hitpotenzial.

Und auch Laura Gideon, die mit ihrer rauchig-melancholischen Stimme an Lana del Rey erinnert, zog mit ihrem smoothig-jazzigen Sound die - wenn auch wenigen - Zuschauer in ihren Bann.

Mehr zum Hüpfen und Pogen ist der Auftritt von "The Films" aus Marburg, die mit ihrem gitarrenlastigen Indie-Sound und Songs von den kleinen ganz großen Themen des Lebens, die auch nachdenklich stimmen, ein Festivalgefühl auf dem Lindenplatz aufkommen lassen.

Die etwas schrägen "Klub Erika" aus Frankfurt mit ihrem tanzbaren, groovigen Sound lockten anschließend das Publikum vor die Bühne, ihr Club-Disco-Rock mit Rap, Sprechgesang und einem Cover von Falcos "Kommissar" sorgte für den wohltemperierten Abschluss des Abends.

Verhaltener ging es zur gleichen Zeit auf dem Leopoldsplatz zu, mit Gonzo’s Jam stand eine erfahrene Coverband aus dem Kraichgau auf der Bühne, der es gelang, alle Stilrichtungen aus der Rock- und Popgeschichte mit Songs von Eric Clapton oder den Doobie Brothers zu bedienen. Die Band rund um Sänger und Gitarrist Michael "Gonzo" Nowak bemühte sich, den Kontakt zum Publikum herzustellen, was ihr im Laufe des Abends auch immer besser gelang.

Volle Hütte herrschte derweil auf dem Neuen Markt, wo die Eberbach Ol’ Star Band, allesamt Söhne Eberbachs, mit ihrer ungebrochenen Leidenschaft für Rock‘n’Roll-Rhythmen das begeisterte Publikum mitnahm auf eine Tour auf der Route 66 bis nach New Orleans. Bei Klassikern wie den Beatles oder dem Honky Tonk Blues von Hank Williams sangen und tanzten die Anwesenden bis Mitternacht im Licht der stimmungsvoll beleuchteten Michaelskirche. Bei fast hochsommerlichen Temperaturen ging es am Samstag auf dem Leopoldsplatz mit den Red Hot Dixies Devils weiter im musikalischen Programm. Das bereits 1996 gegründete und ganz in Schwarz gekleidete Quintett verbreitete bei strahlendem Sonnenschein mit seinen Klängen den passendenden Südstaatenflair.

Während auf dem Neuen Markt das Akkordeon Orchester Eberbach für bunt gemischte musikalische Unterhaltung sorgte und auf dem Alten Markt "Django Mobil" charmant sein Publikum mit bekannten Melodien unterhielt, wurde auf dem Lindenplatz schon wieder eine härtere Gangart eingeschlagen.

Mit "KORE" aus Saarbrücken stand eine junge Band auf der Bühne, die mit der prägnanten Stimme von Sänger Alessandro Polizzi anspruchsvollen Alternative Rock bot.

Auch die im Anschluss spielende, erst 2017 gegründete Band "Blockhelden" aus Gelnhausen konnte mit ihrem kraftvollen Punk-Rock, gepaart mit gefühlvollen deutschen Texten so überzeugen, dass der eine oder andere Zuschauer sein Handy zückte und mitfilmte.

Nach Corny Joke, einer Vier-Personen-Indie-Pop-Rock-Band aus Schwenningen mit eingängigen Songs übers Erwachsenwerden, bildeten Lyanne und ihre Band das musikalische Highlight des Abends auf dem Lindenplatz.

In einer Atmosphäre voll stimmungsvoller Illumination versetzte die Band um Sängerin Lucy Schröder und Pianistin Ann Kristin Rettig mit ihrem ganz eigenen Sound die Zuschauer an einen anderen Ort.

Mit Leichtigkeit, Tiefe und zugleich voller Power und Leidenschaft kamen die Freunde der selbst gemachten Musik jenseits des Mainstreams voll auf ihre Kosten. Etwas schwerer fanden die Zuhörer auf dem Leopoldsplatz Zugang zu dem Sound von "Black Stuff".

Die seit 1984 in der Rhein-Neckar-Raum präsente Band bot einen Mix aus Funk-and-Soul Rythmen mit vielen Instrumentalelementen auf Basis vorwiegend schwarzer R&B-Vorbilder wie Stevie Wonder oder Aretha Franklin.

Kaum mehr ein Durchkommen gab es bei zunehmend milderen Temperaturen während des Auftritts der Eberbacher Lokalmatadoren "Steampowered Aeroplane" auf dem Neuen Markt.

Musikalisch und was Zuschauer betrifft läuft dieser Platz dem Leopolds-platz mittlerweile als Musik-Hotspot den Rang ab. Mit ihrer Songauswahl - Rockhits der vergangenen drei Jahrzehnte - die jeder mitsingen und -tanzen kann, trafen "Steampowered Aeroplane" mit ihren charismatischen Musikern voll den Geschmack des Publikums. Von Anfang an sprang der Funke von der Band über ins Publikum, das den Auftritt bei toller Sommeratmosphäre sichtlich genoss. Man merkt, dass die Musiker in 24 Jahren Bandgeschichte nichts vom Spaß, zusammen zu performen, verloren haben.

Aber auch abseits der großen Musikbühnen spielte die Musik: zur Freude des Dartclubs Eberbach versorgte das Duo Sonnenklar unüberhörbar die Freunde des Schlagers mit seiner Darbietung und sorgte so für den einen oder anderen Gast mehr, während die Fastnachtsfreunde Eberbach ihr eher jüngeres Publikum mit Partymucke beschallten.

Und wem das immer noch nicht genug war, der wurde entweder aus den Kneipen musikalisch unterhalten oder konnte am Sonntag im Braumeister beim Karaoke gleich selbst sein musikalisches Talent beweisen. Mit dem Auftritt der Partyband "Xtreme" fand am Sonntag Abend ein musikalisches Dauerfeuerwerk sein Ende.