Eberbach. (mabi) Trotz der vielen Regentage in den vergangenen Wochen gab es im Freibad in diesem Jahr schon mehr Besucher als um die gleiche Zeit im Jahr 2016. "Bis zum 15. August 2016 waren es rund 48.000 Badegäste, jetzt lagen wir mit der Anzahl am 15. August schon drüber", sagt Betriebsleiterin Stefanie Meier, Meisterin für Bäderbetriebe.

Noch bis eine Woche nach den Sommerferien, voraussichtlich bis Freitag, 15. September, kann im Freibad in der Au geplanscht und geschwommen werden; vom 11. bis 15. September, mit verkürzten Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.

"Wir hoffen natürlich weiter auf gutes Wetter", so Meier weiter. Und wenn das mitspielt, bleibt das Bad eventuell auch noch ein paar Tage länger geöffnet.

Wegen des Aufbaus für den Kuckucksmarkt müssen die Badegäste derzeit allerdings auf die Parkplätze entlang der Pleutersbacher Straße ausweichen. Ab Freitagnachmittag kann aber auch bequem die Fähre "Frischling" genutzt werden, um von der Stadt in die Au zu kommen.