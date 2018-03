Von Christofer Menges

Eberbach. Nach Regen und rund 8000 Besuchern im Vorjahr lockten der blaue Himmel und die strahlende Sonne wieder deutlich mehr Zuschauer zum Eberbacher Umzug. Auf 10.000 Schaulustige schätzt die Polizei die Zahl der Besucher entlang der Umzugsstrecke am Fastnachtsdienstag. Bis auf ein paar Rangeleien, kleinere Blessuren und zwei Fehlalarme bei der nachfolgenden Party mit rund 500 Narren auf dem Leopoldsplatz blieb der Ausklang der Eberbacher Fastnacht weitgehend friedlich.

Den größten Aufruhr verursachten die zwei Fehlalarme: Zwischen 17.30 und 18.30 Uhr rückte die Feuerwehr gleich zweimal am Leopoldsplatz an. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte erst im Foyer der Stadthalle den Feuermelder eingeschlagen, später den in der Tiefgarage unterm Leopoldsplatz und so die Einsätze ausgelöst. In einem der beiden Fälle wurde ein Jugendlicher von einer Zeugin beobachtet. Laut ihrer Beschreibung war er etwa 16 Jahre alt, 1,70 Meter groß und trug einen grauen Rucksack mit blauem Nike-Schriftzug. Außerdem soll er eine schwarze Lederjacke und auffällige weiße Schuhe mit roten Streifen getragen haben.

Mit einer Durchsage wurden die Partygäste informiert und blieben ruhig. Wegen der eingeschlagenen Feuermelder ermittelt die Polizei jetzt wegen des Missbrauchs von Notrufen und bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon (0 62 71) 92.100 beim Eberbacher Revier zu melden.

Auf dem Leopoldsplatz fielen den Beamten auch ein 17- und 18-Jähriger auf, die über den Durst getrunken hatten. Wegen aggressiven Verhaltens erhielten sie Platzverweise, fingen dann aber später auf dem Bahnhofsvorplatz handgreiflichen Streit mit anderen an. Gegen die beiden wird wegen gemeinschaftlicher Körperverletzung ermittelt.

Auf dem Bahnhofsvorplatz wurde einem 17-Jährigen bereits am Nachmittag bei routinemäßigen Jugendschutzkontrollen auch ein so genanntes Einhandmesser abgenommen, das er in der Hosentasche bei sich trug. Bei ihren Kontrollen stellten die Beamten zwölf Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz fest, vor allem bei Jugendlichen, die Wodka und andere Schnäpse dabei oder intus hatten. Gegen einen 18-Jährigen wird ermittelt, weil er Minderjährigen Schnaps besorgt haben soll.

Eine 17-Jährige, die so betrunken war, dass sie nicht mehr in der Lage war, in den Alkomaten zu blasen, wurde kurzfristig in Gewahrsam genommen, ebenso ein weiterer Betrunkener. Beide blieben aber nur kurz auf dem Revier.

Nachdem um 19 Uhr die Party zu Ende war, hatte sich der Leopoldsplatz bis 20 Uhr weitgehend geleert. Auf dem Nachhauseweg kam es in der Altstadt noch zu einer Rangelei, bei der das Opfer hinfiel und sich verletzte.

Die Eberbacher GRN-Klinik hatte sich mit zusätzlichem Personal in der Ambulanz auf die Fastnacht eingestellt. Dort blieb es nach Auskunft einer Kliniksprecherin aber ebenfalls relativ ruhig. Am Freitag und Samstag wurden jeweils fünf Betrunkene in die Ambulanz gebracht, die nicht mehr Herr ihrer Sinne waren, zwei davon waren minderjährig. Einer wurde stationär behandelt, einer blieb über Nacht. Der Rest durfte in Begleitung Angehöriger wieder nach Hause. Schwere Alkoholvergiftungen mit Behandlung auf der Intensivstation gab es keine. Einer hatte nach einer Schlägerei Platzwunden, die genäht wurden, und lädierte Zähne. Am Umzugsdienstag gab es bis auf kleinere Blessuren wie einen umgeknickten Fuß und eingeklemmte Finger gar keine fastnachtsbedingten Verletzungen zu behandeln.

Laut dem Chef des Eberbacher Polizeireviers, Gerd Lipponer, lag die Zahl der Verstöße aus polizeilicher Sicht in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Sorge bereitet dem Ersten Polizeihauptkommissar nach wie vor der Alkoholkonsum bei Jugendlichen.