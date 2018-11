Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Keine zwei Wochen nach dem erfolgreichen Apfeltag stand den Eberbachern am Freitagabend schon das nächste große Event ins Haus: "Feuer & Flamme", die lange Einkaufsnacht der EWG, zog die Menschen erneut scharenweise in die Innenstadt.

Dichte Zuschauertrauben drängten sich denn auch um den abgegrenzten Kreis vor der Michaelskirche, in dem Feuerkünstler Jeremy seine flammende Show präsentierte. Obwohl schon seit Jahren fester Bestandteil von "Feuer & Flamme", faszinierten seine akrobatischen Kunststücke mit allerlei brennenden Artefakten die Zuschauer doch wieder aufs Neue, rissen sie zu vielfachem "Aaah!" und "Oooh!" und großem Applaus hin.

Danach verteilte sich die Menge in der mit Windlichtern und Fackeln ausgeleuchteten Bahnhofstraße, im oberen Teil der Hauptstraße, ein Stückchen die Friedrichstraße hinunter. Geschäfte in der Oberen Badstraße hatten nicht zuletzt wegen der Sperrung der Brühlstraße und dort geparkter Fahrzeuge freilich das Nachsehen.

Auf Eberbachs Haupteinkaufsmeile aber herrschte bunter Betrieb und gute Stimmung. Glühweinduft und die Gerüche von Gebruzzeltem erfüllten die Straßen. Bummelnde oder an Stehtischen und auf Biertischgarnituren angeregt plaudernde Besucher mischten sich mit solchen, die nach ausgiebiger Einkaufstour durch die geöffneten Geschäfte tütenbepackt den Heimweg antraten. Eine von EWG-Mitglied Christian Gerbig und seiner Firma CG-Music installierte Bar an der Ecke Brühlstraße verbreitete mit stimmungsvoller Beleuchtung und fetziger Musik in anwohnerfreundlicher Lautstärke Partyfeeling.

"Es ist immer wieder schön und ein Muss für einen Eberbacher, hierherzukommen", kommentierten Kurt und Stefanie Wollweiler die gelöste Atmosphäre im Städtchen. Das Einzige, was ihnen fehlte: "Eine Band so zwischendurch, die wär‘ schon schön gewesen." Für Sohn Mateo (13) war die Feuershow das Highlight des Abends. Wobei dem geschulten Auge des Jugendfeuerwehrmanns natürlich jedes neue Element in Jeremys Präsentation sofort auffiel. Auch Heike Helm erfreute sich am gemütlichen Herbstabend-Ambiente: "Ein bissel bummeln, gemeinsam mit Bekannten was essen, was trinken - das ist einfach schön." Hat sie auch die langen Einkaufsmöglichkeiten genutzt? "Nein", lachte sie. "Ich war erst vor ein paar Tagen einkaufen, ich brauch‘ erst mal nix". Und Ingbert und Monika Fink? "Wir kommen fast jedes Jahr, wenn’s Wetter mitspielt", berichteten die beiden, "eine Bratwurst essen, schauen, ob man jemanden trifft…". Um 20 Uhr ließ Jeremy seinen Feuerzauber noch einmal vor dem Schuhhaus Fritz Karl erstrahlen. Der Winzerglühwein vom Reformhaus Wolff war da bereits aus. "Von jetzt an gibt’s nur noch Wein ohne Glüh", lachte Michael Jouvenal. Und die lange Schlange vor dem Schwenkgrill der Familie Silbereis war auch verschwunden. "Wir sind ausverkauft", berichtete Heide Silbereis. "Das ist mein bestes ‚Feuer & Flammen‘ aller Zeiten", freute sich auch Susanne Reinig über den großen Zuspruch der Besucher. "Ich mag diese Veranstaltung und ihr Flair. Da kommen halt hauptsächlich Eberbacher und Leute aus der näheren Umgebung." Drinnen bei Reinigs konnten Interessierte derweil Fachfrau Ursula Frick beim Backen verschiedener Brotsorten zuschauen.

Martina Greif-Trussina war zufrieden, da viele Kunden, auch von außerhalb, "gezielt" ihre Buchhandlung aufgesucht hatten. Und Barbara Krawczyk freute sich einfach über das schöne Event und über ihre "treuen Kunden", die an den Tischen vor ihrer Beauty-Boutique heißen "Feuer-und-Flamme-Tee" schlürften.

Eine rundherum positive Bilanz zog auch EWG-Vorsitzender Dietrich Müller: "Die Rahmenbedingungen waren optimal, das Wetter hat gepasst, das Feedback ist bestens, die Leute waren gut gelaunt - es war ein großer Erfolg."