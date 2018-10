Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. Seit neun Jahren wird in Eberbach der Tag der deutschen Einheit auf Initiative des CDU-Stadtverbands als Bürgerfest begangen: "Wir sind der Ansicht, dass man diesen Tag öffentlich feiern sollte", sagt Organisations-Chef Georg Hellmuth: "Frankreich, die Schweiz machen uns das vor."

Von der Mauer, die Deutschland einst teilte, findet findet sich in den Köpfen bei den Besuchern auf dem Thononplatz nicht mal ein Stein. Durchweg begeistert von der Herzlichkeit der Menschen in den neuen Bundesländer sind alle, die dort waren: als Aufbauhelfer, als Besucher oder auf Durchfahrt, wie ein Brummi-Fahrer, der schon zu DDR-Zeiten regelmäßig auf der Transitstrecke nach Berlin unterwegs war.

Weniger gut sind die Erinnerungen an Schlaglöcher und strenge Kontrollen. "Die Begeisterung verflüchtigt sich mit den Jahren", meint ein Besucher, "vieles hat sich normalisiert und das ist gut so."

Auch wenn nicht alles glatt lief. "Die Wiedervereinigung war eine riesige Herausforderung", sagt Bürgermeister Peter Reichert. Mehrfach war er im Osten, schon gleich nach der Wende; vergangenes Jahr hat er im Urlaub neben Dresden auch Görlitz besucht, das lange als "Armenhaus und Altersheim" gesehen wurde; jetzt spricht er voller Bewunderung davon, wie sich die Stadt entwickelt hat. Ob ein anderes Land den Kraftakt der Wiedervereinigung so erfolgreich geschafft hätte? Reichert lässt Zweifel anklingen.

Es gab dafür kein Modell. "So ein Fall war noch nie da", sagt Georg Hellmuth. Im Dezember 1989 beschloss er mit drei Eberbacher Freunden spontan, "nach drüben" zu fahren. An der ehemaligen Grenze legten sie eine Musikkassette ein und drehten voll auf: Udo Lindenbergs "Wir rocken und rocken durch die DDR", ein junger Grenzer wünschte viel Spaß.

Wolfgang Nuding verteilt Tombolagewinne. Foto: Murr-Brück

1993 ging Hellmuth zum Studium nach Weimar, die Bauhaus-Universität sah er als "tolle Chance", aber auch als Chance, die Menschen vor Ort kennenzulernen. Was ihm bei seiner Frau Carola offenkundig gelungen ist. Aber er hat noch Erinnerungen an diese Zeit: den Mangel, Wohnungen mit Etagen-Plumpsklos und Fenster mit Einfachglas, geheizt wurde mit Kohle, die ein Jahr vorher noch mit dem Pferdefuhrwerk gebracht wurde. Luft und Böden waren belastet, in Erfurt ein ganzer Straßenzug gesperrt, weil die Häuser baufällig waren. Er erlebte auch den Zusammenhalt, jeder half jedem.

Der Wechsel kam schnell, zu schnell für viele. "Anders hätte es nicht funktioniert", sagt Hellmuth, "die Menschen hätten mit den Füßen abgestimmt und das Land in Scharen verlassen. "Sicher hat man manches anders machen sollen, aber hinterher weiß man es immer besser."

Inzwischen ist eine Generation herangewachsen, die kaum noch Erinnerungen an die DDR hat, hier wie dort. Für sie ist die Einheit so normal wie für die beiden Eberbacherinnen, die sagen: "Uns fehlt jedes Gefühl für die Trennung."