"Leute, hört die Signale" - so lautete zwar nicht der Titel, den die Blueman-Group bei der Eberbacher AWO-Seniorenfeier 2013 spielte, aber es könnte das Motto des AWO-Kreisverbands sein, der Eberbachs Ortsverein wieder Leben einhauchen will. Archivfoto: Marcus Deschner

Von Felix Hüll

Eberbach/Weinheim. Erlebt der Ortsverein Eberbach der Arbeiterwohlfahrt (Awo) eine Wiederauferstehung nach Vorbild Hockenheims? Auf Anfrage teilt der Awo-Kreisverband Rhein-Neckar mit, dass die Eberbacher Situation auch Thema auf der jüngsten Kreisvorstandssitzung Anfang Juni gewesen sei.

Wie in Sulzbach und Hockenheim plane man nun auch für Eberbach, dass der Kreisvorstand eine Mitgliederversammlung einberuft, um die weitestgehend darnieder liegende Tätigkeit des Ortsverbandes wieder auf eigene Füße zu stellen.

Nach der Sommerpause hofft Thomas Funk einen "Runden Tisch" zusammenrufen zu können, um über einen Neuanfang zu sprechen. Der ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete aus Sinsheim ist seit Jahresanfang Mitglied im Kreisvorstand der Awo-Rhein-Neckar und will die bisherigen Ortsvereinsvertreter wie auch Personen einladen, die sich vorstellen könnten, eine Aufgabe in einem neuen Vorstandsteam zu übernehmen.

Seit 2011 ist Gustel Mechler als Nachfolger von Barbara Krawczyk Vorsitzender des Awo-Ortsvereins Eberbach. Alle zwei Jahre sollte der Vorstand den Mitgliedern Rechenschaft ablegen und Entlastung erteilt bekommen. Seit sieben Jahren hat es keine Mitgliederversammlung mehr gegeben.

Die Kassiererin Ute Ihrig gab 2015 ihr Amt auf. Und Ehrenvorsitzender Günther Ihrig hat sich aus der aktiven Unterstützung im Ortsverein zurückgezogen.

Der 2014 ausgefallene Seniorennachmittag fand 2015 nochmals statt, um dann seither ganz zu entfallen. Die Awo-Ferienfreizeit wird nach 2017 auch dieses Jahr nicht mehr im Ferienprogramm der Stadt Eberbach enthalten sein.

Ob der Spendenstand auf dem Konto der Awo Eberbach immer noch die hohen Ergebnisse jener Jahre aufweist, als Eberbach das höchste Spendenaufkommen im Kreisverband noch vor Weinheim hatte, lässt sich mangels öffentlich vorgelegten Kassenberichts nicht nachvollziehen. Weihnachtspäckchenaktion und Christbaumverteilung erfolgten bislang weiter.

Mechler erklärt das Abweichen von Satzungsvorschriften mit Aufwand wegen der Aufgabe 2015, den Caritas-Tafelladen zu retten, durch gesundheitliche Probleme und durch ausbleibende Unterstützung seitens des Kreisverbandes. Dieser habe für einem neuen Vorsitz Personal suchen wollen, dies laut Mechler aber nicht geleistet und versuche wohl jetzt einen neuen Anlauf.

Im Kreisverband sind genaue Zahlen zum Mitgliederstand in Eberbach nicht zu erhalten; Kreisvorstandsmitglied Funk sagt, es "gar nicht mal so schlecht - so zwischen 50 und 100".

Gustel Mechler zählt derzeit 62. Bei der Awo war 2013 zuletzt eine Zahl von 80 Mitgliedern verlässlich registriert worden. Ehrenvorsitzender Ihrig mutmaßt, dass die Größenordnung eher an 50 als an 100 liegt.

Erste Gespräche wegen eines "Runden Tisches" und der Eberbacher Awo-Zukunft hat Funk schon geführt, etwa mit Günther Ihrig und Roman Krawczyk. Noch steht aber kein Name fest, um den sich ein neu zusammengestelltes Team bilden könnte. Funk: "Wir brauchen jemanden vor Ort. Von außen kann eine Gründung nicht erfolgen."

Als Erklärungen für zurückliegende Schwierigkeiten listet Funk den demografischen Wandel, den Rückgang der Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement und die ausgelastete Vorstandskapazität bei der Übernahme des Tafelladens auf. Organisatorisch ist dessen Trägerverein von der Eberbacher Awo zwar getrennt, aber Vorsitzender ist hier wie dort Gustel Mechler. Er erklärt auf Anfrage, dass er die ausstehende Awo-Mitgliederversammlung "jetzt in Angriff nehmen will. Das muss in diesem Jahr abgewickelt werden - so oder so."

Eigentlich amtiere er nur noch als kommissarischer Vorsitzender, habe den Ortsverein trotz Fehlens eines Nachfolgekandidaten nicht habe eingehen lassen wollen, da "eine größere Erbschaft in Aussicht steht". Und auch zur geplanten Verlagerung des Tafelladens in die Steige "soll noch im nächsten Vierteljahr etwas stattfinden."