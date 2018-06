Von Peter Bayer

Eberbach. Wenn der Herbst Einzug hält, ist er nicht mehr weit - der Apfeltag. Am Sonntag, 15. Oktober, lädt die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG) zum nun schon 31. Mal Einheimische wie Gäste zur Traditionsveranstaltung rund um die vitaminreiche Frucht in die Straßen der Altstadt ein. Die Mischung aus Essen und Trinken, Musik und Einkaufen ohne Feierabendstress ist es, die den Apfeltag Jahr für Jahr zu einem rundum gelungenen Event macht - wenn’s an diesem Tag im goldenen Oktober trocken bleibt.

"Der Apfeltag ist aus dem Eberbacher Herbst nicht mehr wegzudenken, im vergangenen Jahr hatten wir einen Besucherrekord", freute sich EWG-Vorsitzender Dietrich Müller beim gestrigen Pressegespräch. Die Erfolgsveranstaltung trägt nicht nur den Namen Eberbach nach außen, sie lockt auch Jahr für Jahr die Massen in die Altstadt. Dies wollen die Verantwortlichen mit einem "attraktiven und interessanten Programm", so Müller, auch dieses Jahr wieder schaffen.

Eröffnet wird der Apfeltag um 12 Uhr mit dem Fanfarenzug. Danach ist in den Straßen der Altstadt jede Menge geboten. Auf dem Leopoldsplatz wartet das Café Viktoria nicht nur wie gehabt mit Kaffee und einer 60 Meter langen Apfelkuchentheke auf. Café-Chefin Birgit Valerius kündigt auch etwas Neues an: "In einem Holzbackofen backen wir Apfelholzofenbrot". Von der Gärtnerei Brenneis und Keil Obsthandel gibt es erntefrische Äpfel aus der Region zum mitnehmen. Der VfB Eberbach bietet Schlachtplatte und Weine an. Für die musikalische Unterhaltung sorgen einmal mehr die Gaiberger Musikanten.

In der Friedrichstraße und Bahnhofstraße West präsentieren Eberbacher Autohäuser jede Menge Neuwagen und Gebrauchtfahrzeuge aktueller Modelle, kündigt Thomas Lauer vom Autohaus Ebert (Mercedes Benz) an. Dabei sind auch wieder die Autohäuser Lenz (Volkswagen/Audi), Lessle (Ford), Hufnagel (Renault), Dillmann (Nissan) und Ralph Müller (Suzuki). Für das leibliche Wohl sorgt hier die Reservistenkameradschaft Eberbach mit Erbsensuppe aus der Gulaschkanone. Vom Curata Seniorenstift gibt es Reibekuchen und andere Leckereien, von der Familie Cakmak Döner.

In der Kellereistraße und auf dem Thononplatz gibt es von der Knolle-Company Ofenkartoffeln mit verschiedenen Dipp-Spezialitäten. Die Metzgerei Zorn bietet Herzhaftes vom Schwenkgrill. Außerdem gibt es verschiedene Verkaufsstände in der Straße.

Vor dem Museum am Alten Markt gibt es direkt aus der großen Presse frischen Apfelsaft aus erntefrischen Äpfeln aus Eberbach und der Region. Dazu bewirten die Gastronomen am Platz, die ihre Speisekarten sicher mit Gerichten rund um den Apfel ergänzt haben.

In der Unteren Badstraße hat "et tibi" einen Verkaufsstand. In der Hauptstraße/Brunnengasse sind die Riverside Gospel Singers mit einem Infostand vertreten und bewirten die Gäste. Barbaras Beauty Boutique hat eine Bar eingerichtet, verkauft werden selbst genähte Produkte von Carola Zimmermann.

Auf dem Neuen Markt wird der Platz langsam knapp. Zahlreiche Eberbacher Handwerksbetriebe und Dienstleister sind mit Ausstellungsständen vertreten. Neben den ansässigen Lokalitäten bewirtet der SV Eberbach die Gäste. Die musikalische Unterhaltung hat "Sunny side up" übernommen, um die Unterhaltung der Kinder kümmert sich "Benne Ü", unter anderem mit ei-nem Trampolin.

Auf dem Bahnhofsplatz präsentiert das TUI ReiseCenter Eberbach die "Robinson Family Challenge", spannende Aktionen und trendige Unterhaltung für Klein und Groß. Erstmals dabei sind die Karnevalfreunde Haidebow. Sie bewirten die Gäste mit Kochkäse, Obatzter und Bierspezialitäten.

Auf dem Lindenplatz sorgt die Gruppe Dileit für Stimmung, dazu gibt es ein Kinderkarussell. In den Straßen der Eberbacher Innenstadt warten zudem viele Informations- und Verkaufsstände sowie kulinarische Köstlichkeiten auf die Besucher.

Wer fernab des Feierabendstresses einmal durch die Geschäfte der Innenstadt bummeln will, kann dies am Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr machen.

Los geht der Apfeltag bereits am Samstag, 14. Oktober, mit dem Kindernachmittag auf dem Lindenplatz. Dort gibt es von 14 bis 17 Uhr Spiele "extra für den Apfeltag geschaffen", wie etwa den Apfelflipper, das Apfelmurmelspiel oder das Apfelglücksrad. Daneben gibt es noch eine Torwand und das Bobby-Car-Rennen. Hier erhält jeder Teilnehmer am Ende des Parcours von Moderator und Rennleiter Rolf Wieprecht einen Apfel, um sich die zuvor verlorenen Kalorien wieder zuzuführen. Betreut werden die Spielstationen von Mitgliedern der Eberbacher Werbegemeinschaft und deren Familienangehörigen.